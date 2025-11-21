Apple prépare deux changements de design sur l'iPhone 18 Pro

Les indiscrétions venues de la chaîne d’approvisionnement indiquent qu’Apple finalise actuellement les détails de la gamme iPhone 18, qui sortira à l’automne 2026. Bien que le design global reste très proche des iPhone 17 Pro et Pro Max de cette année (couleurs audacieuses comme le Cosmic Orange, dos bicolore et plateau caméra sur toute la largeur), deux changements majeurs se dessinent : un écran avant plus épuré et un dos encore plus intégré.

Une Dynamic Island plus compacte

Oubliez la disparition totale de la Dynamic Island : les dernières fuites convergent vers une version simplement réduite et affinée. Les rumeurs initiales parlaient d’un simple poinçon circulaire, mais Instant Digital (dès septembre) et l’analyste Jeff Pu confirment désormais que l’iPhone 18 Pro aura une Dynamic Island « nettement plus petite ». Un gain d’élégance sans perdre les fonctions interactives de la pilule, grande force d'Apple depuis l'iPhone 14 Pro.

Un dos en verre uni

À l’arrière, Apple travaillerait sur un nouveau procédé de fabrication du verre afin d’éliminer la démarcation visible entre le verre et le cadre en aluminium. Les leakers Digital Chat Station (septembre) et Instant Digital (novembre) ont évoqué un « verre arrière redessiné qui minimise les différences de teinte entre le verre et le panneau aluminium », pour un look totalement homogène et fluide. Fini les contrastes trop marqués, place à une finition monochrome impeccable. Comme toujours, de nouvelles couleurs sont attendues, et l’iPhone 18 Pro Max (comme le Pro standard) pourrait gagner un peu d’épaisseur pour accueillir une batterie plus généreuse et tenir pratiquement deux jours sans souci.

Notre iPhone 17 Pro orange avec une teinte plus clair autour du logo.

Ces évolutions prolongent le virage audacieux pris par les iPhone 17, qui avaient déjà abandonné les gris/noirs/blancs ternes au profit d’un style plus affirmé, tout en visant encore plus de cohérence et de raffinement. Mais le clou du spectacle de septembre 2026 sera certainement l'iPhone Fold, le premier pliable de la marque plus fin que 2 iPhone Air réunis.