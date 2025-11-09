Apple prépare 5 nouveautés satellites de pointe sur iPhone

Apple se prépare à booster les capacités satellites de l’iPhone avec une série de fonctionnalités innovantes, selon le journaliste bien informé de Bloomberg, Mark Gurman. Dans sa dernière newsletter « Power On », Gurman révèle les détails de ces améliorations en cours de développement, conçues pour rendre la technologie satellite plus fluide et polyvalente pour les utilisateurs en zones isolées ou hors réseau.

Les fonctions satellites à venir d’Apple

Voici les nouveautés en préparation chez Apple :

Navigation Apple Plans alimentée par satellite : Obtenez des indications virage par virage dans Apple Plans même lorsque vous êtes hors de portée cellulaire ou Wi-Fi, en vous appuyant entièrement sur les signaux satellites.

: Obtenez des indications virage par virage dans Apple Plans même lorsque vous êtes hors de portée cellulaire ou Wi-Fi, en vous appuyant entièrement sur les signaux satellites. Partage de photos dans Messages via satellite : Envoyez facilement des images via l’application Messages en utilisant la connectivité satellite – aucun réseau terrestre requis.

: Envoyez facilement des images via l’application Messages en utilisant la connectivité satellite – aucun réseau terrestre requis. Accès intérieur sans effort : Oubliez la corvée de pointer votre iPhone vers le ciel ; ces mises à jour visent à permettre des connexions satellites fiables depuis l’intérieur des bâtiments ou des zones obstruées.

: Oubliez la corvée de pointer votre iPhone vers le ciel ; ces mises à jour visent à permettre des connexions satellites fiables depuis l’intérieur des bâtiments ou des zones obstruées. Intégration 5G avec les satellites : En exploitant les réseaux non terrestres 5G (NTN), les antennes relais pourraient utiliser les satellites pour une couverture plus étendue, fusionnant les signaux traditionnels et spatiaux.

: En exploitant les réseaux non terrestres 5G (NTN), les antennes relais pourraient utiliser les satellites pour une couverture plus étendue, fusionnant les signaux traditionnels et spatiaux. API satellite pour les développeurs : Un nouveau framework permettra aux applications tierces d’opter pour le support satellite, ouvrant la porte à des intégrations personnalisées – bien que la compatibilité varie selon les services.

Pour l’instant, Apple n’a pas l’intention de déployer des appels vocaux, des chats vidéo ou une navigation web complète via satellite. L’arsenal satellite existant de l’iPhone – comme les appels d'urgence (SOS) et l’assistance routière (pas disponible en France) – reste gratuit.



À l’avenir, cependant, Apple pourrait introduire des niveaux premium où les utilisateurs paient directement les fournisseurs satellites pour des performances améliorées .Il y a des rumeurs sur un plan d’abonnement pour une connectivité étendue, potentiellement en partenariat avec SpaceX. En interne, Apple a envisagé de lancer son propre réseau satellite, mais des inquiétudes sur le fait de se comporter comme un opérateur télécom ont gelé ces discussions.



Plusieurs de ces mises à jour dépendent du renforcement de l’infrastructure terrestre de Globalstar, que Apple a déjà financée. Si SpaceX rachète Globalstar, note Gurman, les améliorations pourraient arriver sur les iPhones bien plus tôt.



Avez-vous déjà utilisé la connexion satellite de l'iPhone ?