Apple va autoriser le sideloading et plus encore au Brésil avec iOS 26.4

C'est officiel ! À la suite d'un accord avec le régulateur brésilien de la concurrence, le Conseil Administratif de Défense Économique (CADE), Apple s'est engagé à ouvrir son écosystème iOS dans le pays. Cet accord met fin à une enquête en cours sur des pratiques présumées anticoncurrentielles dans l'App Store, initiée par des plaintes remontant à 2022.

Apple ouvre iOS au Brésil

Les changements, qui doivent être mis en œuvre dans un délai de 105 jours, devraient être déployés d'ici début avril 2026 - en cohérence avec une mise à jour iOS à venir, probablement iOS 26.4 (qui doit apporter le vrai nouveau Siri !). Les utilisateurs d'iPhone au Brésil bénéficieront bientôt d'une plus grande flexibilité pour découvrir, installer et payer des applications, au-delà de la dépendance exclusive à l'App Store d'Apple.



Nouvelles fonctionnalités arrivant sur iOS au Brésil :

Magasins d'applications alternatifs (marketplaces tiers) : Les utilisateurs pourront installer et utiliser des plateformes de distribution alternatives, telles que l'AltStore (développée par Riley Testut et Shane Gill), permettant d'accéder à des applications non disponibles ou non approuvées dans l'App Store officiel.

: Les utilisateurs pourront installer et utiliser des plateformes de distribution alternatives, telles que l'AltStore (développée par Riley Testut et Shane Gill), permettant d'accéder à des applications non disponibles ou non approuvées dans l'App Store officiel. Systèmes de paiement tiers pour les achats in-app : Les développeurs pourront intégrer des processeurs de paiement alternatifs directement dans les applications distribuées via l'App Store, en se détachant du système d'achats in-app d'Apple.

: Les développeurs pourront intégrer des processeurs de paiement alternatifs directement dans les applications distribuées via l'App Store, en se détachant du système d'achats in-app d'Apple. Liens in-app vers des offres externes : Les applications pourront inclure des liens redirigeant les utilisateurs vers des sites web externes pour les achats, permettant aux développeurs de promouvoir et de traiter des paiements en dehors de l'écosystème d'Apple (contournant dans certains cas la commission standard d'Apple).

: Les applications pourront inclure des liens redirigeant les utilisateurs vers des sites web externes pour les achats, permettant aux développeurs de promouvoir et de traiter des paiements en dehors de l'écosystème d'Apple (contournant dans certains cas la commission standard d'Apple). Affichage des options de paiement alternatives : Au sein même de l'App Store, les méthodes de paiement alternatives et les offres externes devront être présentées aux côtés du système d'Apple, offrant aux utilisateurs des choix clairs.

Un air de déjà-vu

Apple a déjà mis en œuvre des changements similaires dans d'autres régions, notamment les magasins d'applications alternatifs complets dans l'Union européenne depuis iOS 17.4 et, très récemment au Japon, ainsi que des options de paiement tiers en Corée du Sud. Des réglementations au Royaume-Uni et en Australie pourraient entraîner des mises à jour comparables à l'avenir.



Malgré ces concessions, Apple continue de souligner les risques pour la confidentialité et la sécurité liés à la distribution alternative. Dans sa documentation d'assistance, l'entreprise déclare :

Si vous préférez utiliser des applications qui ont satisfait à toutes les directives de révision de l'App Store d'Apple, y compris les normes d'Apple en matière de confidentialité, de sécurité et de qualité, vous pouvez utiliser l'App Store.

Cet accord, d'une durée de trois ans, représente une nouvelle étape dans les efforts mondiaux pour accroître la concurrence dans les écosystèmes d'applications mobiles.



