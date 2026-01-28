Apple ne signe plus des versions d'iOS "récentes" : 18.7.4, 16.7.13, 15.8.6 et 12.5.8

Fait assez rare, Apple a arrêté de signer plusieurs mises à jour iOS sorties quelques jours plus tôt. Cela empêche désormais leur installation, même si elles apparaissent encore dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Il s'agit des versions destinées aux appareils non compatibles avec les dernières nouveautés logicielles, à savoir iOS 18.7.4, iOS 16.7.13, iOS 15.8.6 et iOS 12.5.8. Les versions iPadOS équivalentes (iPadOS 18.7.4, iPadOS 16.7.3 et iPadOS 15.8.6) sont également impactées.

Un souci pour les clients

Ces mises à jour ont été publiées lundi par Apple, en même temps qu'iOS 26.2.1, pour les appareils qui ne reçoivent plus de nouvelles grandes versions d’iOS. Leur objectif principal (surtout pour iOS 12 et iOS 15) était de remplacer un certificat de sécurité qui arrive à expiration. Sans cette mise à jour, des services essentiels comme iMessage, FaceTime et la connexion au compte Apple cesseraient de fonctionner après janvier 2027.



Ces versions corrigeaient également un bug qui empêchait certains appareils de passer des appels d’urgence. En revanche, elles ne contiennent aucune correction de faille de sécurité ni aucune nouvelle fonctionnalité.

Modèles d’iPhone concernés :

iPhone 5s

iPhone 6 / 6 Plus

iPhone 6s / 6s Plus

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone X

iPhone SE (1re génération)

iPhone SE (2e génération)

iPhone XR

iPhone XS / XS Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

Modèles d’iPad concernés :

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPad Air / Air 2

iPad Pro 9,7 pouces

iPad Pro 12,9 pouces (1re génération)

iPad (5e génération)

iPad (7e génération)

iPad (8e génération)

Apple n’a pas communiqué officiellement la raison de cet arrêt de signature. Historiquement, l’entreprise procède ainsi lorsqu’elle découvre un bug important dans une mise à jour fraîchement sortie (par exemple, un problème réseau signalé sur iOS 16.7.13 avec certains iPhone 8, 8 Plus et X en Australie, y compris pour les appels d’urgence).



La signature est généralement rétablie une fois qu’une version corrigée est prête. À noter que la mise à jour la plus récente pour les appareils compatibles, iOS 26.2.1, reste disponible et n’est pas affectée par cette mesure.



Nous mettrons à jour l'article en fonction de l'évolution de la situation.