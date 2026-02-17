iOS 26.4 : le partage de connexion vous dit enfin qui consomme votre data

Apple continue de peaufiner son système d'exploitation mobile avec la sortie récente de la première bêta d'iOS 26.4. Si cette mise à jour apporte plusieurs ajustements, une fonctionnalité très pratique fait son apparition pour ceux qui transforment souvent leur iPhone en modem : la possibilité de savoir exactement quel appareil siphonne votre enveloppe Internet.

Une transparence totale sur la consommation

Jusqu'à présent, surveiller l'impact du partage de connexion sur son forfait relevait de l'estimation. C'est désormais de l'histoire ancienne.

Au bas de l'écran de partage de connexion, un nouveau menu "Utilisation des données" apparaît (à condition d'avoir utilisé la fonction récemment). Contrairement à l'affichage global que nous connaissions, iOS 26.4 détaille la consommation par appareil. Vous pouvez ainsi voir en un coup d'œil si c'est votre iPad, votre Mac ou le smartphone d'un ami qui a consommé 2 Go de données en quelques minutes.

Mieux gérer son enveloppe data

Cette nouveauté s'avère particulièrement utile pour les utilisateurs qui ne disposent pas de forfaits 5G illimités. Identifier rapidement qu'un MacBook est en train de télécharger une mise à jour système lourde en arrière-plan permet de couper le robinet avant d'exploser son forfait. Chose intéressante, on voit aussi les partages de connexion pour les appareils non Apple comme le montre notre capture d'écran qui affiche un ordinateur Windows.

Il est intéressant de noter que ces statistiques étaient techniquement collectées par le passé, mais elles étaient noyées dans le menu général des données cellulaires, rendant la lecture fastidieuse. Apple rend enfin cette information accessible là où elle est logique.

Pour remettre ces compteurs à zéro, la logique reste cependant inchangée : il faut toujours passer par une réinitialisation globale des statistiques dans le menu Données cellulaires et il n'est pas possible de passer par la page de partage de connexion.

Utilisez-vous souvent votre iPhone comme point d'accès pour travailler en mobilité ?