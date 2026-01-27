iOS 26 dépasse les 50 % d’adoption... mais beaucoup de Français traînent encore des pieds

En cette fin du mois de janvier 2026, StatCounter estime qu’environ 50 % des iPhone tournent désormais sous iOS 26. C’est honorable, mais ça reste loin d’être un raz-de-marée : pas mal d’utilisateurs continuent de bouder la mise à jour, en France comme partout dans le monde.

Un chiffre en demi-teinte

Du côté des américains, un sondage SellCell (réalisé auprès de 2 000 propriétaires d’iPhone en janvier 2026) donne un autre éclairage. Résultat, 78 % des répondants disent avoir installé iOS 26, et seulement 22 % seraient restés sur une version plus ancienne. Ce chiffre paraît très (trop) optimiste par rapport aux stats globales, il s’agit de déclarations spontanées, pas de données mesurées directement sur les appareils. SellCell le reconnaît d’ailleurs : le vrai taux d’adoption est probablement plus proche des 50 % de StatCounter, l’échantillon semblant un peu trop orienté « geeks pressés de tout mettre à jour ».

Pourquoi tant de gens hésitent encore ? Parmi ceux qui n’ont toujours pas franchi le pas, les principales craintes sont :

24 % → peur que la batterie se vide beaucoup plus vite

24 % → crainte d’un iPhone qui rame ou chauffe plus

17,5 % → le nouveau look Liquid Glass ne leur plaît pas du tout (trop chargé, moins lisible, fatigant pour les yeux)

9 % → agacés que certains éléments visuels ne puissent pas être désactivés complètement

15 % → flippent à l’idée de ne plus pouvoir revenir en arrière facilement

11 % → ont lu ou entendu parler de bugs et de fonctionnalités cassées au lancement

Et chez ceux qui sont restés en arrière (443 personnes dans l’échantillon) :

28 % ne savaient même pas que iOS 26 était sorti

24 % pensaient que ça s’installerait tout seul

23 % reportaient simplement parce que… ils n’avaient pas eu le temps

Les clients et les mises à jour, c’est une longue histoire

La prudence ne date pas d’iOS 26. Quand on leur demande comment ils réagissent en général aux notifications de mise à jour :

Seulement 39 % cliquent direct sur « Installer maintenant »

Les 61 % autres temporisent : ils attendent les retours des copains, pensent que « ça va se faire tout seul », zappent les rappels pendant des semaines, voire des mois… ou alors ils attendent que WhatsApp/Safari/une appli bancaire plante carrément sur l’ancienne version

Bref, iOS 26 progresse, mais on est loin de l’enthousiasme aveugle d’il y a quelques années. Preuve supplémentaire, Apple n'a toujours pas communiqué de chiffres officiels.



Entre le redesign Liquid Glass qui divise, les angoisses classiques sur batterie et perfs, et cette petite tendance à se méfier des gros changements, beaucoup préfèrent encore regarder les autres tester en premier.

Notre avis

Franchement, après plus de six mois avec iOS 26 (en comptant la bêta), on est ravi du résultat. L'immersion est plus forte que jamais et les soucis de batterie des premières versions ont été complètement gommés. Si vous avez un iPhone récent, foncez, ce n'est que du bonheur.