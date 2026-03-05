Apple déploie iOS 26.3.1 / iPadOS 26.3.1 et iOS 18.7.6

En ce début mars 2026, Apple continue de peaufiner ses systèmes avec des correctifs rapides et ciblés via iOS 26.3.1 et iOS 18.7.6. Mais surtout, la firme rend ses logiciels compatibles avec les nouveautés, dont les écrans Studio Display 2026.

Des mises à jour mineures

Voici les deux mises à jour déployées cette nuit :

iOS 26.3.1 et iPadOS 26.3.1 (mises à jour mineures, trois semaines après la 26.3) : elles ajoutent la compatibilité avec les nouveaux Studio Display et Studio Display XDR (idéal pour les setups Mac récents), corrigent plusieurs bugs et boostent la stabilité. Téléchargez-les via Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Les bêtas d’iOS 26.4 / iPadOS 26.4 avancent bien pour une sortie printanière.

iOS 18.7.6 (pour les anciens modèles) : elle règle définitivement un souci d'appels d'urgence en Australie sur iPhone XS et iPhone XR, causé par les évolutions des réseaux locaux. Après plusieurs tentatives (et même des retraits temporaires en décembre 2025), cette version assure une connexion fiable aux services d'urgence.

Ces mises à jour sont recommandées pour tous les utilisateurs concernés — vérifiez dès maintenant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle !