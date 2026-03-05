Apple déploie iOS 26.3.1 / iPadOS 26.3.1 et iOS 18.7.6

  • auteurAlban Martin
  • Il y a 10 heures (Màj il y a 5 heures)
  • 💬 5 coms
  • 🔈 Écouter

ios 26 iconEn ce début mars 2026, Apple continue de peaufiner ses systèmes avec des correctifs rapides et ciblés via iOS 26.3.1 et iOS 18.7.6. Mais surtout, la firme rend ses logiciels compatibles avec les nouveautés, dont les écrans Studio Display 2026.

Des mises à jour mineures

Voici les deux mises à jour déployées cette nuit :

ios 26 3 1 header
  • iOS 26.3.1 et iPadOS 26.3.1 (mises à jour mineures, trois semaines après la 26.3) : elles ajoutent la compatibilité avec les nouveaux Studio Display et Studio Display XDR (idéal pour les setups Mac récents), corrigent plusieurs bugs et boostent la stabilité. Téléchargez-les via Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Les bêtas d’iOS 26.4 / iPadOS 26.4 avancent bien pour une sortie printanière.
  • iOS 18.7.6 (pour les anciens modèles) : elle règle définitivement un souci d’appels d’urgence en Australie sur iPhone XS et iPhone XR, causé par les évolutions des réseaux locaux. Après plusieurs tentatives (et même des retraits temporaires en décembre 2025), cette version assure une connexion fiable aux services d’urgence.

Ces mises à jour sont recommandées pour tous les utilisateurs concernés — vérifiez dès maintenant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle !

5 réactions

Fauve - iPhone premium

@Val_59
Tu parles du wifi ou de la 4G/5G ?
Parce que moi c’est plutôt des déconnexion du wifi.

05/03/2026 à 16h17

SESEGuettax630 - iPhone

Moi j’ai un message d’erreur « recherche de mise a jour impossible » rien a faire je redemarre et tou mais rien ne change

05/03/2026 à 12h38

Val_59 - iPhone

J’espère que ça va régler le problème de connexion et déconnexion récurrent du réseau internet.

05/03/2026 à 11h51

911po - iPhone premium

J’ai des soucis quand j’appelle, personne ne m’entend quand je parle… peut-être que ça sera rectifié 🤗

05/03/2026 à 09h57

OzVirtu - iPhone premium

Euh…depuis hier

05/03/2026 à 08h34

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles