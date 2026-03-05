Apple lance macOS Tahoe 26.3.1 et une mise à jour des Studio Display et Studio Display XDR

En plus d’iOS 26.3.1, Apple a publié macOS Tahoe 26.3.1, une mise à jour mineure mais importante de son système d’exploitation pour Mac. Sorti initialement en septembre 2025, macOS Tahoe reçoit ainsi sa troisième mise à jour corrective en un peu plus de cinq mois. Cette version 26.3.1 arrive trois semaines seulement après macOS Tahoe 26.3.

Le support des nouveaux écrans

La principale nouveauté de cette mise à jour réside dans l’ajout du support complet pour les deux nouveaux écrans professionnels qu’Apple dévoile aujourd’hui : le Studio Display de nouvelle génération et le Studio Display XDR. Parallèlement au déploiement de macOS Tahoe 26.3.1, Apple a également publié une mise à jour du firmware spécifique (version 26.3) pour ces deux écrans.

Important : cette mise à jour du firmware 26.3 concerne exclusivement les nouveaux modèles de Studio Display et Studio Display XDR. Elle n’est pas applicable aux versions précédentes du Studio Display.



Pour installer la mise à jour du système comme celle du firmware, il suffit de connecter l’écran à un Mac compatible, puis de se rendre dans Réglages Système > Mise à jour logicielle. Les deux mises à jour devraient s’afficher automatiquement si l’appareil est éligible.



Les nouveaux Studio Display et Studio Display XDR sont disponibles en précommande dès aujourd’hui sur l’Apple Store en ligne. Les livraisons et le lancement officiel sont prévus pour le mercredi 11 mars 2026.



Les prix de départ en France sont les suivants :

Studio Display A19 : à partir de 1 699 €

Studio Display XDR : prix supérieur (le positionnement exact sera confirmé sur la page produit)

Ces deux écrans représentent la prochaine étape dans la gamme professionnelle d’Apple, avec des améliorations attendues en termes de luminosité, de précision des couleurs, de gestion HDR et probablement de connectivité Thunderbolt actualisée.



Les utilisateurs Mac sont invités à mettre à jour leur système dès maintenant pour garantir une compatibilité optimale dès l’arrivée des écrans la semaine prochaine.