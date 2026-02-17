macOS 26.4 ajoute la limite de charge de la batterie dans Réglages et Raccourcis

La version 26.4 de macOS (actuellement en bêta) introduit la limite de charge de la batterie sur Mac, ainsi que son intégration dans l’app Raccourcis. Jusqu’à présent, la fonctionnalité "Limite de charge", qui permet de définir un niveau maximum de charge pour préserver la santé de la batterie à long terme, était réservée aux iPhone et iPad. Les MacBook voient leur vie prolongée !

Limite de charge sur Mac

Comme sur iPhone, cette option permet de fixer un seuil maximal de charge pour votre MacBook (généralement entre 80 % et 100 %, par paliers de 5 % : 80 %, 85 %, 90 %, 95 % ou 100 %).

À l’origine limitée à 80 % sur iPhone, elle a été étendue avec iOS 18 pour offrir plus de flexibilité, permettant à l'utilisateur de définir son propre maximum.



Lorsque la limite est activée, le Mac cesse de charger à quelques points de pourcentage du seuil choisi. Cela réduit le stress sur la batterie en évitant une charge constante à 100 %, ce qui contribue à prolonger sa durée de vie. Apple précise toutefois que le système chargera occasionnellement jusqu’à 100 % afin de calibrer précisément l’estimation de l’état de charge de la batterie et maintenir des mesures fiables, notamment basé sur vos habitudes.



Pour activer cette fonction : ouvrez Réglages Système → Batterie → cliquez sur l’icône d’information (i) à côté de "État de santé de la batterie".

Limite de charge dans Raccourcis

La bêta de macOS 26.4 apportent également la "Limite de charge" dans l’application Raccourcis, ainsi qu'iOS 26.4 pour iPhone. Vous pouvez désormais créer des automatisations pour modifier ce paramètre selon vos besoins (par exemple, baisser la limite quand vous êtes à la maison et la remonter en déplacement). Pour l'ajouter à une routine, cherchez "Batterie" et sélectionner "Limite de charge" dans la liste.

La "Limite de charge" est particulièrement intéressante pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin d’une autonomie maximale ou qui travaillent souvent branchés (très courant pour les MacBook au bureau). C’est un excellent moyen de préserver la batterie sur le long terme.



Qui utilise déjà la "Limite de charge" sur iPhone, iPad ou maintenant sur Mac ?