iOS 18 : Apple offre plus de choix pour la limite de charge de la batterie

Depuis un certain temps, Apple propose dans iOS aux utilisateurs de limiter les cycles de charges à 80%. Cette méthode bien connue par les utilisateurs de smartphones sous Android, permet de prolonger la durée de vie de la batterie. Avec iOS 18, Apple ajoute une modification à cette nouveauté, l’entreprise offre un choix plus approfondi aux utilisateurs en ce qui concerne cette limitation.

iOS 18 permet d’ajuster la limite des cycles de charge

Parmi les nouveautés d’iOS 18, on retrouve une fonctionnalité particulièrement intéressante pour les propriétaires des quatre modèles d’iPhone 15 : une option de limite de charge de la batterie plus personnalisable. Cette nouveauté permet de contrôler plus précisément jusqu’où la batterie de l’appareil peut se charger, offrant ainsi une meilleure gestion de la durée de vie de la batterie.



Auparavant, les utilisateurs d’iPhone bénéficiaient déjà d’une option permettant de limiter la charge de la batterie à 80 % pour prolonger sa durée de vie. Cette fonctionnalité empêchait la batterie de se charger complètement, évitant ainsi l’usure prématurée due à une charge maximale constante. Cependant, cette limitation était fixe et ne laissait pas le choix aux utilisateurs quant au pourcentage exact de la charge maximale.

Avec iOS 18, Apple introduit de nouvelles options permettant de limiter la charge à 85 %, 90 %, et 95 %. Cette personnalisation permet aux utilisateurs de choisir la limite de charge qui convient le mieux à leurs besoins et habitudes, tout en continuant de protéger la longévité de leur batterie. Les utilisateurs peuvent désormais trouver cette fonctionnalité dans l’application Réglages, sous Batterie et Charge, accessible dès la première bêta d’iOS 18.

Pourquoi cette fonctionnalité est-elle importante ?

La possibilité de contrôler la limite de charge de la batterie peut avoir un impact majeur sur sa durée de vie. En évitant de charger constamment la batterie à 100 %, on réduit le stress sur les cellules de la batterie, ce qui peut ralentir sa dégradation au fil du temps. Cette nouvelle fonctionnalité de iOS 18 répond donc à une demande croissante des utilisateurs soucieux de la durabilité de leurs appareils.

Une exclusivité pour la gamme iPhone 15

Cette nouvelle option de limitation de charge est exclusive aux modèles d’iPhone 15. Apple n’a pas encore fourni d’explications sur les raisons pour lesquelles les modèles précédents ne bénéficient pas de cette nouvelle personnalisation. Cette exclusivité pourrait être liée à des améliorations matérielles spécifiques aux iPhone 15, permettant une gestion plus fine et plus sécurisée de la charge de la batterie.