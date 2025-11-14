Edge Light : le nouveau éclairage virtuel de macOS pour les appels vidéo

La dernière bêta de macOS Tahoe 26.2 d'Apple introduit Edge Light, un éclairage en anneau logiciel ingénieux conçu pour illuminer vos appels vidéo dans des environnements sombres. Il dessine une bordure subtile et lumineuse autour des bords de l'écran de votre Mac, simulant l'éclairage uniforme d'un vrai éclairage en anneau sans matériel supplémentaire.

Une idée simple mais pratique !

Alimenté par le Neural Engine des puces M d'Apple, Edge Light positionne intelligemment la lueur pour encadrer parfaitement votre visage dans le flux vidéo, vous assurant un aspect soigné et bien éclairé. Personnalisez le ton selon votre humeur : passez d'une teinte chaude dorée pour une ambiance cosy à une nuance froide de lumière du jour pour un professionnalisme net et clair.

Intégré de manière fluide dans les applications vidéo, il côtoie des outils familiers comme les arrière-plans virtuels, le mode Portrait et l'isolation vocale. Edge Light fonctionne avec toutes les applications de visioconférence sur votre Mac, y compris FaceTime, WebEx, Zoom et bien d'autres.



Edge Light est compatible avec tous les modèles de Mac équipés de puces Apple Silicon. Cependant, si vous possédez un Mac lancé en 2024 ou plus tard, vous pouvez activer l'option pour que la fonctionnalité s'allume automatiquement lorsque votre Mac détecte un environnement sombre. Il est également pris en charge sur l'écran Studio Display lorsqu'il est connecté à un Mac alimenté par Apple Silicon. De plus, il fonctionne avec des caméras externes, ce qui n'est pas négligeable. Si vous en avez marre des conférences ratées à cause de la lumière dans Teams, Zoom et autre FaceTime, voilà qui pourrait vous donner un joli coup de pouce.



Pour en profiter, il faut au moins macOS 26.2 bêta 2.