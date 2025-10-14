La nouvelle icône du stockage de macOS 26.1 bêta 3 va ravir les fans

La dernière version bêta de macOS 26.1, soit la bêta 3, apporte plus que qu'une nouvelle icône pour Apple TV, elle s'occupe aussi de l'icône de disque dur Macintosh HD controversée, introduite pour la première fois dans macOS Tahoe 26 au cours de l'été. Après les critiques initiales, Apple a itéré sur le design en se basant sur les retours de la communauté.

macOS Tahoe 26 intégrait évidemment la refonte Liquid Glass de l'interface utilisateur et un ensemble d'icônes repensées et alignées sur iOS 26 et les autres écosystèmes Apple cette année. L'icône actualisée du disque, appelé "Macintosh HD", visait à moderniser le symbole classique du disque dur en représentant un disque SSD (solid-state drive) plus fidèle au matériel des Mac actuels.

De vives critiques

Les utilisateurs Mac ont souligné plusieurs défauts :

Problèmes de perspective : Le logo Apple et l'angle du disque paraissaient déformés et illogiques.

Détails irréalistes : Elle incluait des éléments superflus comme un port aléatoire et des trous de ventilation, évoquant un SSD externe plutôt que les puces de stockage flash internes – bien que cela soit considéré comme acceptable à des fins symboliques.

L'Icône mise à jour dans la bêta 3

Apple semble avoir pris en compte ces retours dans la bêta 3 de macOS 26.1 Tahoe. La nouvelle icône "Macintosh HD" affine la représentation du SSD, corrigeant les problèmes de perspective et supprimant les ports étranges pour un aspect plus propre et cohérent.



Voici l'ancienne et la nouvelle version côte à côte :

Cette révision est-elle une amélioration pour vous ? Est-ce qu'Apple aurait du revenir à la version que l'on a connu pendant plus d'une décennie ?