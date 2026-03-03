🔥 Apple lance deux nouveaux écrans : Studio Display 2 et Studio Display XDR

Apple vient de frapper fort du côté des écrans. Après des années sans mise à jour significative du Studio Display, la marque à la pomme présente aujourd'hui non pas un, mais deux nouveaux moniteurs : un Studio Display revu et corrigé, et un tout nouvel Studio Display XDR qui vient officiellement remplacer le Pro Display XDR. De quoi satisfaire un large spectre d'utilisateurs, des créatifs du quotidien aux professionnels les plus exigeants.

Studio Display : une mise à jour bien méritée

Le Studio Display de deuxième génération conserve ce qui fait son succès — un superbe écran 27 pouces 5K Retina de plus de 14 millions de pixels, une luminosité de 600 nits, et la couverture P3 wide color — mais s'offre plusieurs améliorations notables. La caméra passe à 12 mégapixels avec Center Stage, et intègre désormais la fonction Desk View, qui permet d'afficher simultanément votre visage et une vue plongeante de votre bureau pendant les appels vidéo. Idéal pour les présentations ou les tutoriels.

Mais la vraie nouveauté côté connectique, c'est l'arrivée du Thunderbolt 5. Avec deux ports TB5, il devient possible de chaîner jusqu'à quatre Studio Display simultanément sur un Mac compatible — soit près de 60 millions de pixels au total. Le câble Thunderbolt 5 Pro inclus assure par ailleurs jusqu'à 96 W de charge, suffisant pour recharger rapidement un MacBook Pro 14 pouces. Deux ports USB-C complètent l'ensemble. Le système audio à six haut-parleurs profite également d'une amélioration, avec des basses 30% plus profondes grâce aux quatre woofers à annulation de force.

Le Studio Display démarre à 1 699 €, avec livraison à partir du 11 mars.

Studio Display XDR : le nouveau sommet de la gamme pro

C'est clairement l'écran le plus attendu. Le Studio Display XDR hérite de la technologie mini-LED avec 2 304 zones de gradation locale, permettant un contraste de 1 000 000:1 et une luminosité crête HDR de 2 000 nits — soit le double de l'ancien Pro Display XDR. La luminosité SDR atteint quant à elle 1 000 nits. Les halos et effets de bloom, souvent reprochés aux dalles LCD, sont quasi inexistants grâce à cette gestion fine du rétroéclairage.

La dalle 5K 27 pouces tourne désormais à 120 Hz avec Adaptive Sync, ce qui fluidifie aussi bien le montage vidéo que les sessions de jeu, une fréquence qui rappelle le ProMotion de l'iPhone et du MacBook Pro. La plage variable s'étend de 47 à 120 Hz selon le contenu affiché.

Côté couleurs, Apple ajoute la prise en charge de l'espace Adobe RGB en plus du P3, couvrant plus de 80% du Rec. 2020. Un atout considérable pour les professionnels de l'impression, du design graphique ou de l'étalonnage vidéo. Pour les milieux médicaux, Apple introduit des presets DICOM et un calibrateur d'imagerie médicale sur macOS (en attente de validation FDA), ouvrant la voie à une utilisation en radiologie diagnostique, un domaine où Mac est déjà bien implanté.

La connectique Thunderbolt 5 est également au programme, avec jusqu'à 140 W de charge via le câble inclus, de quoi alimenter un MacBook Pro 16 pouces en charge rapide. Le pied réglable en hauteur et inclinaison est inclus d'office, avec une amplitude de 105 mm et un mécanisme à contrepoids très fluide.

Le Studio Display XDR est proposé à partir de 3 499 €, avec une option verre nano-texturé disponible. Les précommandes ouvrent le 4 mars, pour une disponibilité dès le 11 mars. Il est 2000€ moins cher que le précédent modèle.

Avec cette nouvelle famille d'écrans, Apple repositionne clairement son offre : le Studio Display pour les pros qui n'ont pas besoin du maximum, et le Studio Display XDR pour ceux qui exigent le meilleur — notamment en production vidéo HDR, animation 3D ou imagerie médicale. Le Pro Display XDR, lui, tire sa révérence après cinq ans de bons et loyaux services.