Beats lance un câble USB-C de 3 mètres : enfin une longueur confortable !

Beats vient d’enrichir sa gamme de câbles avec une nouvelle version USB-C vers USB-C de 3 mètres (10 pieds). Après le succès des premiers câbles lancés l’année dernière, la marque propose désormais une longueur beaucoup plus pratique pour recharger confortablement son iPhone, iPad, MacBook ou tout appareil Android depuis son bureau, son canapé ou son lit.

Quatre coloris dynamiques

Le nouveau câble de 3 mètres est disponible dans les quatre coloris déjà connus de la gamme Beats :

Bolt Black (noir)

Surge Stone (gris clair)

Nitro Navy (bleu marine)

Rapid Red (rouge vif)

Il adopte le même design tressé anti-nœuds et renforcé que les versions courtes, avec une construction interne solide pour résister aux pliures et à l’usure quotidienne.

Compatible avec tous les appareils USB-C (Apple et Android), ce câble supporte la charge rapide jusqu’à 240 watts, la synchronisation de données, l’audio, CarPlay et le transfert de fichiers. Il est donc parfaitement adapté aux MacBook Pro, iPad Pro, iPhone 15/16/17 et aux smartphones Android haut de gamme. Beats précise que chaque câble passe par des milliers d’heures de tests rigoureux avant d’être commercialisé, pour garantir fiabilité et durabilité.

Prix et disponibilité

Le nouveau câble USB-C de 3 mètres est disponible dès aujourd’hui sur apple.com au prix de 34,95 €. Pour rappel, les versions plus courtes (1,5 mètre) restent proposées à 24,95 €, que ce soit en USB-C vers USB-C, USB-A vers USB-C ou USB-C vers Lightning.



Si vous trouvez ça cher, Acer en vend un de 3 mètres 240 watts à 10,99 € sur Amazon, avec une garantie de qualité similaire.

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