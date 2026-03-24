Rolling Square crée le chargeur GaN 100W le plus petit au monde

Rolling Square fait partie de ces marques suisses qui savent exactement ce qu'elles font : des accessoires tech pensés jusqu'au dernier détail, avec un soin particulier pour le format. Leur Supertiny GaN, qu'on apprécie déjà en version 65W, passe aujourd'hui un cap sérieux avec une déclinaison 100W lancée en financement participatif sur Kickstarter. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la campagne cartonne : plus de 117 000 euros levés pour un objectif initial de 20 000 euros.

Le plus petit chargeur 100W USB-C du monde

Le titre est ambitieux, mais Rolling Square l'assume pleinement. Ce nouveau Supertiny 100W GaN pèse seulement 100 grammes dans sa version US, soit 20 grammes de moins que le plus compact d'Anker. La version EU atteint 105 g, et la UK 115 g. En terme d'encombrement, le produit serait de la même taille qu'un boitier d'AirPods. Pour un chargeur capable de délivrer jusqu'à 100W en USB-C, c'est une performance d'ingénierie notable.

La technologie GaN (Gallium Nitride) est au coeur du produit : moins de chaleur dégagée, composants plus denses, encombrement réduit. Rolling Square a également travaillé la dissipation thermique avec des matériaux conducteurs de chaleur avancés et un transformateur repositionné pour mieux s'aligner avec les autres composants. Le design extérieur strié n'est pas qu'esthétique, il limite le contact avec les doigts lorsqu'on débranche le chargeur après une session intensive.

Côté compatibilité, le chargeur supporte la charge rapide des MacBook (dont les Pro), iPhone, iPad, mais aussi les PC Windows, Chromebooks et smartphones Android. Il fonctionne avec le protocole Power Delivery (PD) et PPS (3,3-21V).

Prix, disponibilité et ce qu'on en pense

La campagne Kickstarter est accessible jusqu'au 3 mai 2026, avec une livraison prévue en juillet. Les premiers prix en early bird démarrent autour de 40 euros pour un seul chargeur, ce qui reste dans la fourchette habituelle de Rolling Square : accessible sans être donné, surtout pour un produit crowdfundé.

Comme toujours avec ce type de campagne, la prudence s'impose : les récompenses Kickstarter ne sont jamais garanties, même si Rolling Square affiche un historique solide avec plus de 15 campagnes menées à bien.

De notre côté chez iPhoneSoft, nous aurons très prochainement la version 65W en test, et nous espérons mettre la main sur la 100W dès sa sortie. Une bonne occasion de vérifier si le produit final tient toutes ses promesses sur le terrain.



Voir la campagne Kickstarter du chargeur 100W de Rolling Square