Le nouveau chargeur 140W du MacBook Pro M5 est incompatible avec le câble d’extension d’Apple

Apple rencontre un problème de compatibilité avec le nouveau chargeur 140W USB-C fourni avec les MacBook Pro 16 pouces équipés des puces M5 Pro ou M5 Max. Depuis la mise à jour du modèle le mois dernier, certains clients ont constaté un changement discret dans la conception du chargeur qui le rend incompatible avec le câble d’extension d’alimentation (Power Adapter Extension Cable) d’Apple.

Une nouvelle forme qui pose problème

Le chargeur conserve une prise amovible, mais Apple a modifié la forme du connecteur mâle à deux broches. Celui-ci adopte désormais une forme plus fine et allongée (en « pilule »), alors qu’il utilisait auparavant un design proche du C7 modifié. En conséquence, le nouveau chargeur ne s’insère plus dans le connecteur femelle du câble d’extension, conçu pour l’ancienne version.



Voici le nouveau chargeur vue de près :

Et le câble en question :

On voit clairement que la forme de la prise n'est plus la même.



Curieusement, la page produit du câble d’extension sur le site d’Apple continue d’indiquer qu’il est compatible avec les adaptateurs 140W USB-C. Le kit World Travel Adapter (désormais arrêté) est également incompatible avec cette nouvelle version du chargeur.



Ce changement a été signalé en Australie et en Chine par ChargerLab. En France et en Europe, aucun cas n’a été confirmé à ce jour : de nombreux utilisateurs indiquent que leur chargeur n’est pas concerné. Il s’agit donc d’une situation variable selon les unités produites. Apple n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet ni précisé les pays exacts impactés.



Si vous possédez un MacBook Pro 16" M5 Pro/Max, testez simplement votre câble d’extension avant de compter dessus.