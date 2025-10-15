Le MacBook Pro M5 officialise la disparition du chargeur dans la boîte

Il fallait bien que cela arrive un jour, c'est maintenant officiel. À partir d'aujourd'hui, Apple retire le chargeur (bloc secteur) de la boîte des Mac. Cela signifie que comme pour l'iPhone, il ne reste plus que le câble qui est fourni avec.

Le nouveau MacBook Pro M5 marque un tournant : plus de chargeur dans la boîte

Apple vient de dévoiler sa nouvelle vague de produits, et parmi les annonces du jour, c’est le nouveau MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M5 qui attire particulièrement l’attention. Performances revues à la hausse, efficacité énergétique améliorée, design toujours aussi soigné… mais une nouveauté fait débat : c’est officiellement le premier MacBook vendu sans chargeur.

Le chargeur disparaît (officiellement)

Comme pour l’iPhone depuis quelques années, seul le câble d'alimentation reste inclus dans la boîte. Le bloc d’alimentation, pourtant indispensable pour utiliser l’appareil, est désormais à acheter séparément. Une décision qui marque un tournant pour la gamme Mac — une première depuis le lancement des ordinateurs portables Apple.

Une décision attendue, mais qui passe mal

Cette évolution n’est pas une réelle surprise. Beaucoup s’attendaient à ce qu’Apple applique à ses MacBook la même stratégie que pour ses iPhone. Mais ce changement reste plus difficile à justifier pour un ordinateur portable, notamment en raison du coût bien plus élevé d’un chargeur MagSafe ou USB-C compatible.

Même si Apple a baissé le prix du MacBook Pro d’environ 100 €, la suppression du chargeur ne passe pas inaperçue : acheter un bloc secteur 70 W ou 96 W officiel représente un coût supplémentaire non négligeable pour l’utilisateur.

Un choix présenté comme écologique… mais économiquement avantageux

Apple justifie, comme toujours, cette décision par des arguments écologiques : réduction des déchets électroniques, moins d’emballages, et donc moins d’empreinte carbone liée au transport. Si ces arguments sont en partie valables, il est difficile d’ignorer que la marque reste avant tout gagnante dans cette équation. En vendant séparément un accessoire pourtant indispensable, Apple optimise ses marges tout en allégeant ses coûts logistiques.

Un changement durable

Quoi qu’il en soit, le cap est désormais franchi. Il faut s’y faire : les prochains MacBook ne seront plus livrés avec leur chargeur. Une nouvelle ère commence pour la gamme Mac, où l’expérience d’achat se rapproche un peu plus de celle d’un smartphone… et où l’utilisateur devra désormais penser à ajouter un chargeur à son panier, s’il n’en possède pas déjà un compatible.