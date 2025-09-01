Le dernier MacBook Air 11 pouces est officiellement obsolète

Apple a officiellement déclaré le dernier modèle de MacBook Air 11 pouces comme obsolète sur son site, neuf ans après son arrêt de commercialisation. Introduit en 2010 et vendu jusqu'en 2016, la dernière génération du MacBook compact était apprécié pour son prix abordable et son ultra-portabilité.

La fin d'une époque

Lancé après le MacBook Air 13 pouces original de 2008, sorti d'une enveloppe par Steve Jobs sur scène, le modèle 11 pouces attirait les nouveaux acheteurs de Mac à la recherche d'une option abordable, ainsi que ceux qui valorisaient son design léger. Pour avoir eu le modèle de 17 pouces à la rédaction, le porte-avions comme disait mon chef de l'époque, le contraste avec le 11 pouces, entre portabilité ultime et puissance maximale, était plus que palpable.

Après avoir fait le pont du défunt PowerBook G4 de 12 pouces, en 2016, le MacBook 12 pouces, plus coûteux mais plus moderne, l'a remplacé. Bien que ses larges bordures semblent désormais dépassées, le Air 11 pouces reste un classique, surtout avec sa puce Intel qui lui seyait si bien à l'époque. Imaginez un MacBook Air M4 de 11 ou 12 pouces, ça serait quand même pas mal pour les plus nomades d'entre nous !



Qui regrette les petits portables Apple ?