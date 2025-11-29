Flambée des prix de la mémoire RAM : Apple absorbe les hausses, jusqu'à quand ?

Le marché de la mémoire informatique traverse actuellement l'une des crises d'approvisionnement les plus sévères de ces dernières années. Entre septembre et novembre 2025, les prix de la RAM et du stockage NAND Flash ont bondi de manière spectaculaire, menaçant l'équilibre économique de toute l'industrie technologique. Dans ce contexte inflationniste, Apple fait figure d'exception en maintenant ses tarifs stables, voire en baissant certains prix tout en doublant les capacités de stockage des iPhone 17 pour le même prix ainsi que pour la RAM des MacBook Air. Une stratégie qui interroge sur sa capacité à se fournir des composants face à des tensions d'approvisionnement qui pourraient perdurer jusqu'en 2027.

Une flambée spectaculaire des prix

Les chiffres sont sans appel : le prix d'un térabit de stockage NAND TLC est passé de 4,80 dollars en juillet à 10,70 dollars en novembre 2025, soit plus du double en quatre mois. Samsung a même imposé des hausses allant jusqu'à 60% sur certains modules DDR5 de 32 Go, dont le prix contractuel est passé de 149 à 239 dollars entre septembre et novembre. Sur un an, la DRAM a bondi de 171%, tandis que depuis septembre, les prix augmentent désormais de 10% par semaine.​ Vous pouvez le constaters par vous-mêmes ; aujourd'hui, certains kits de RAM de 64Go coûtent plus cher qu'une Playstation 5.

Cette explosion touche tous les types de mémoire, des anciens modules DDR4 aux puces HBM (High Bandwidth Memory) destinées aux serveurs d'intelligence artificielle. Pour le consommateur, cela se traduit par un surcoût estimé à minimum environ 100 euros pour un PC de base équipé de 16 Go de RAM. Les fabricants de PC portables taïwanais ont d'ores et déjà reporté des lancements prévus pour fin 2025, incapables d'absorber ces hausses sans répercussion sur leurs marges.​

La principale responsable de cette tension ? L'intelligence artificielle. Les géants comme Google, Amazon, Meta et Microsoft injectent près de 400 milliards de dollars dans leurs infrastructures IA cette année. SK hynix a ainsi vendu l'intégralité de sa production de DRAM, NAND et HBM jusqu'en 2026, essentiellement à Nvidia. Les fabricants ont réorienté massivement leurs lignes vers les puces HBM haut de gamme, créant une pénurie artificielle sur les segments grand public.​

Apple maintient le cap contre vents et marées

Dans ce contexte inflationniste, la stratégie d'Apple détonne. Depuis octobre 2024, tous les Mac embarquent désormais 16 Go de RAM en configuration de base, contre 8 Go auparavant, sans augmentation de prix. Le MacBook Pro M4 démarre ainsi à 1 899 euros avec 16 Go de mémoire, tandis que le Mac mini M4 affiche un tarif d'appel de 699 euros pour la même capacité. Cette générosité répond aux exigences d'Apple Intelligence, la suite de fonctionnalités IA d'Apple qui nécessite au minimum 16 Go pour fonctionner correctement.​

Du côté des iPhone 17, lancés en septembre 2025, Apple a maintenu une relative stabilité tarifaire. Le modèle de base démarre à 969 euros pour 256 Go de stockage, une configuration qui aurait été impensable il y a quelques années. Le Pro Max, avec sa nouvelle option de 2 To de stockage, culmine certes à près de 2 500 euros, mais Apple a légèrement baissé les tarifs de certaines configurations à capacité égale pour rester compétitif.​

Cette stratégie pose question. Soit Apple a sécurisé ses approvisionnements en mémoire à des tarifs préférentiels avant la flambée, soit la firme de Cupertino accepte temporairement de rogner sur ses marges habituellement très élevées. La société compense probablement ces coûts accrus en optimisant d'autres postes et en maximisant les revenus sur les configurations haut de gamme. Le prix des options de stockage et de RAM, historiquement abusif chez Apple, pourrait bientôt passer pour raisonnable. C'est dire.

Des perspectives inquiétantes

L'industrie ne prévoit aucun répit à court terme. Le PDG de Phison a averti plus tôt cette année que les pénuries pourraient durer jusqu'à dix ans, le temps nécessaire pour établir de nouvelles capacités de production. Les trois géants du secteur (Samsung , SK hynix et Micron) concentrent leurs investissements de 54 milliards de dollars sur l'amélioration des performances des modules HBM plutôt que sur l'augmentation des volumes.​

Counterpoint Research anticipe une nouvelle hausse de 50% d'ici le deuxième trimestre 2026, ce qui pourrait rendre la stratégie actuelle d'Apple insoutenable. La question centrale demeure : jusqu'à quand la Pomme pourra-t-elle maintenir ses prix face à des composants qui ont doublé de valeur en quelques mois ? Le prochain cycle de renouvellement des Mac et iPhone, prévu pour 2026, constituera probablement un test décisif. Soit Apple trouvera le moyen de continuer à absorber ces hausses par des optimisations internes, soit les consommateurs devront se préparer à payer plus cher pour des appareils aux spécifications équivalentes.​ Et, pour une fois, ce ne sera pas à cause de la gourmandise d'Apple.