Le MacBook A18 Pro serait lancé en mars-avril

Selon TrendForce, Apple préparerait bel et bien le lancement d’un MacBook 12,9 pouces à prix très accessible dès le printemps 2026 (mars-avril). Ce modèle viserait le segment entrée/milieu de gamme avec un positionnement tarifaire agressif pour concurrencer les Chromebooks et PC Windows bon marché

Une bonne nouvelle pour les clients potentiels

Comme évoqué en fin d'année dernière, le cœur de la machine serait la puce A18 Pro (celle des iPhone 16 Pro), dotée d’un CPU 6 cœurs, GPU 6 cœurs et Neural Engine 16 cœurs. Ses performances se rapprochent globalement de celles de la puce M1 de première génération, tout en offrant un support complet d’Apple Intelligence. Ce MacBook pourrait donc devenir une sorte de successeur moderne et plus abordable du MacBook Air M1.

Côté prix, les analystes tablent sur un tarif de départ compris entre 599 $ et 899 $ aux États-Unis, avec 699 $ ou 799 $ comme fourchettes les plus probables, soit 799 € ou 899 € en France. Il se placerait ainsi nettement sous le MacBook Air actuel (999 $ ou 1 099 € chez nous). Pour atteindre ce niveau de prix, Apple devrait faire des concessions : 8 Go de RAM en entrée de gamme (contre 16 Go minimum aujourd’hui), ports USB-C sans Thunderbolt (transferts plus lents, limitation probable à un seul écran externe).

L’écran serait de 12,9 pouces (format déjà utilisé sur certains iPad Air/Pro), légèrement plus petit que les 13,6 pouces du MacBook Air M4 actuel. Le design devrait être ultra-fin et léger, dans l’esprit du défunt MacBook 12 pouces.



Des coloris vifs (argent, bleu, rose, jaune) sont également évoqués par Ming-Chi Kuo.La production en série devrait débuter fin 2025, rendant très crédible une annonce et une commercialisation au printemps 2026.



Ce futur MacBook représenterait sans doute l’entrée la plus abordable de l’histoire récente d’Apple dans l’univers macOS, ciblant étudiants, utilisateurs occasionnels et primo-adoptants hésitants.