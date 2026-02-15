Le MacBook A18 Pro sortirait en mars et en plusieurs couleurs

Vous le savez certainement, Apple prévoit d’introduire un nouveau MacBook sous le « Air » visant à élargir sa part de marché en proposant une entrée plus abordable dans la gamme Mac. Selon la dernière analyse « Power On » de Mark Gurman chez Bloomberg, l’appareil devrait être annoncé lors d’un événement Apple en mars 2026, avec une disponibilité probable peu après.

Un prix canon pour le nouveau Mac

Ce futur MacBook se distingue des rumeurs récentes centrées sur les MacBook Pro M5 Pro/Max ou les redesigns OLED des modèles attendus pour la fin de l’année avec la puce M6. Il cible plutôt les utilisateurs soucieux de leur budget, y compris les étudiants et ceux qui comparent aux Chromebooks et aux ordinateurs Windows d’entrée de gamme.



Les principales caractéristiques attendues incluent :

Processeur : Une puce A18 Pro (la même que dans la gamme iPhone 16 Pro), au lieu du silicium M-series spécifique aux Mac. Bien qu’elle soit moins puissante que les puces actuelles des MacBook Air, l’A18 Pro rivalise avec la puce M1 originale dans de nombreuses tâches et devrait gérer efficacement l’informatique quotidienne.

: Une puce A18 Pro (la même que dans la gamme iPhone 16 Pro), au lieu du silicium M-series spécifique aux Mac. Bien qu’elle soit moins puissante que les puces actuelles des MacBook Air, l’A18 Pro rivalise avec la puce M1 originale dans de nombreuses tâches et devrait gérer efficacement l’informatique quotidienne. Écran : Légèrement inférieur à 13 pouces (les rapports précédents évoquaient environ 12,9 pouces), avec un panneau LCD pour limiter les coûts.

: Légèrement inférieur à 13 pouces (les rapports précédents évoquaient environ 12,9 pouces), avec un panneau LCD pour limiter les coûts. Construction : Boîtier en aluminium premium, aucun compromis type plastique. Apple aurait développé un procédé de fabrication plus rapide et plus économique pour la coque en aluminium par rapport aux MacBook Air et Pro actuels.

: Boîtier en aluminium premium, aucun compromis type plastique. Apple aurait développé un procédé de fabrication plus rapide et plus économique pour la coque en aluminium par rapport aux MacBook Air et Pro actuels. Couleurs : Une caractéristique marquante sera des options de couleurs « fun » et ludiques, allant au-delà des tons neutres habituels (argent, gris sidéral, etc.). Apple a testé des teintes incluant jaune clair, vert clair, bleu, rose, argent classique et gris foncé, rappelant potentiellement la palette vive de l’iMac 24 pouces pour séduire particulièrement les jeunes utilisateurs.

Le prix devrait démarrer nettement en dessous des 1099 € du MacBook Air de base (souvent soldé autour de 949 € sur des sites comme Amazon). Les rapports évoquent environ 699 $ / 799 €, avec des spéculations antérieures allant jusqu’à 599 $ selon les configurations finales (comme 8 Go de RAM de base et un nombre réduit de ports pour réduire les coûts).



Ce nouveau MacBook marque un virage intéressant pour Apple, en combinant du matériel de niveau iPhone avec l’accès à l’écosystème Mac. Il pourrait rendre la plateforme plus accessible aux utilisateurs qui trouvaient auparavant les Mac trop chers, tout en conservant une qualité de fabrication élevée et une intégration fluide avec l’iPhone, l’iPad et les autres services Apple. Pour les plus anciens, c’est un retour aux sources car Apple vendait déjà un MacBook standard au milieu des années 2000.



Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable abordable dans l’écosystème Apple, cet appareil coloré et économique pourrait être une option très attractive dès le mois prochain.