Mac Studio : Apple retire l'option 512 Go de RAM sous fond de crise de la mémoire

Il y a exactement un an, Apple lançait le Mac Studio M3 Ultra en fanfare, vantant sa capacité à faire tourner des modèles de langage massifs grâce à 512 Go de mémoire unifiée. Un argument de vente fort, surtout à l'heure où l'IA locale séduit de plus en plus d'utilisateurs. Mais cette semaine, cette configuration a tout simplement disparu des options disponibles à la commande.

Une pénurie mondiale de mémoire derrière la décision

Le Mac Studio M3 Ultra plafonne désormais à 256 Go de RAM, soit exactement la moitié de ce qu'Apple proposait encore il y a quelques jours. La raison probable : une pénurie mondiale de DRAM qui fait grimper les prix en flèche, notamment parce que les data centers dédiés à l'IA monopolisent une part énorme de la production mondiale de mémoire vive.

Résultat concret pour les acheteurs : le prix de l'upgrade 256 Go est passé de 1 600 à 2 000 dollars aux Etats-Unis, et les délais de livraison s'étendent jusqu'en mai. Apple préfère donc sabrer une option plutôt qu'afficher un tarif encore plus dissuasif, une stratégie cohérente avec sa façon de gérer les tensions sur les composants sans trop faire trembler ses grilles tarifaires.

Quel impact pour les pros et les amateurs d'IA locale ?

Le Mac Studio reste malgré tout le Mac le plus généreux en mémoire, loin devant le Mac Pro M2 Ultra limité à 192 Go, ou les machines M4/M5 Max qui s'arrêtent à 128 Go. Mais la disparition du palier 512 Go est un signal fort pour les professionnels qui misaient sur cette machine pour faire tourner des LLM avec plus de 600 milliards de paramètres en local.

La demande pour ce type de config a d'ailleurs bondi ces derniers mois, portée par l'engouement autour des agents IA locaux. Apple se retrouve donc dans une situation délicate : une forte demande, une offre contrainte, et une pénurie qui pourrait selon MacRumors affecter l'ensemble du marché PC et smartphones dans les mois à venir.

La firme de Cupertino est mieux armée que ses concurrents pour sécuriser des stocks de DRAM, mais elle n'est clairement pas immunisée. Un Mac Studio M5 Ultra est attendu plus tard en 2026, et on espère qu'Apple aura résolu cette équation mémoire d'ici là. Notez que le Mac Pro semble, lui, complètement abandonné.