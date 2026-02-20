Le MacBook 2026 hériterait des couleurs prévues initialement pour le MacBook Air M2

Selon le leaker chinois « Instant Digital » sur Weibo, Apple avait initialement prévu d’équiper le MacBook Air de 2022 (redessiné et doté de la puce M2) d’une palette de couleurs claires et ludiques, similaires à celles du iMac 24 pouces de l’époque. Finalement, le MacBook Air lancé en juillet 2022 s’est contenté de teintes plus sobres : argent, starlight, gris sidéral et minuit. Mais Apple les a gardé sous le coude pour son nouveau MacBook pas cher.

Un MacBook pas cher mais premium

Ces idées de couleurs plus audacieuses refont surface aujourd’hui pour le très attendu MacBook d'entrée de gamme (parfois appelé « MacBook E »), qui devrait être dévoilé lors d’un événement spécial Apple le 4 mars 2026 à 9 h (heure de l’Est), à New York, Londres et Shanghai. L’invitation envoyée aux médias montre un logo Apple en 3D composé de disques transparents dans des tons jaune, vert et bleu, ce que le leaker interprète comme un indice direct sur les finitions du nouvel ordinateur.

Ce week-end, Mark Gurman (Bloomberg) a précisé qu’Apple avait testé plusieurs options colorées et « ludiques » : jaune clair, vert clair, bleu, rose, argent classique et gris foncé. Il est peu probable que toutes soient commercialisées, mais une sélection marquerait le retour d’Apple aux laptops colorés les plus marquants depuis l’ère des iBook G3 de la fin des années 90.



Clairement, ce MacBook d’entrée de gamme vise à concurrencer les Chromebooks, en ciblant surtout les étudiants et les usages en entreprise. Il devrait être vendu bien en dessous de 1 000 € (les estimations tournent autour de 599 à 799 € selon les sources). Parmi ses caractéristiques attendues :

Écran légèrement inférieur à 13 pouces,

Châssis en aluminium fabriqué via un nouveau procédé de production plus rapide et économique,

Puce de type iPhone, très probablement l’A18 Pro (issue des iPhone 16 Pro), et non une puce de la série M,

Positionnement premium malgré le prix bas, pour attirer un public plus large dans l’écosystème Mac. Et ensuite les pousser vers l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, etc.

Cela fait des mois que l'on en parle, nous sommes à quelques jours de son lancement. Si les rumeurs se confirment, ce MacBook pourrait devenir l’option la plus accessible et la plus fun de la gamme actuelle. Les détails définitifs - couleurs exactes, prix final, date de disponibilité - devraient être officialisés dès le 4 mars 2026. En attendant, le MacBook Air M2 est en promo à 799 €.