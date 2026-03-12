Le MacBook Neo amorce la révolution en matière de réparabilité chez Apple

Le MacBook Neo d'Apple marque une révolution en matière de réparabilité et d'accessibilité, devenant le MacBook le plus facile à réparer de ces dernières années. Lancé officiellement hier, cet ordinateur portable abordable à partir de 699 euros en France (ou 599 euros pour les étudiants via l'offre éducation) séduit par son excellent rapport qualité-prix, ses performances solides grâce à la puce A18 Pro (qui peut faire tourner les jeux récents) et une conception pensée pour la durabilité.

Le premier démontage du "Neo"

Un démontage réalisé par la chaîne australienne Tech Re-Nu sur YouTube montre à quel point Apple a simplifié l'intérieur : l'appareil se démonte en seulement six minutes avec des vis Torx standards (T3, T5, T8), sans colle ni ruban adhésif partout. Pour ouvrir le châssis en aluminium, il suffit de retirer huit vis au bas, comme sur les MacBook Air et Pro actuels.

À l'intérieur, une carte mère compacte trône dans un agencement minimaliste, sans cache charnière superflus. La batterie se retire facilement grâce à 18 vis, sans languettes adhésives stretch-release ni colle tenace - une première sur un Mac moderne où zéro bande adhésive n'a été trouvée lors du démontage complet.



Les ports USB-C, les haut-parleurs et la prise casque sont tous modulaires : ils s'échangent individuellement sans toucher à des ensembles plus grands. Les haut-parleurs, par exemple, se dévissent avec quatre vis chacun, sans adhésif. Seul un peu de colle est présent au niveau du trackpad pour fixer un câble à la carte mère.



En prime, le clavier peut désormais être remplacé seul, sans changer toute la coque supérieure. Le manuel de réparation officiel d'Apple confirme d'ailleurs cette avancée majeure : des pièces séparées existent pour le clavier standard, le clavier avec Touch ID et la coque supérieure.



Même si plus de 40 vis sont nécessaires, c'est bien plus simple et économique que de remplacer un panneau complet, qui coûte souvent 400 à 600 euros sur les modèles récents. Les pièces individuelles du MacBook Neo devraient être bien moins chères sur le magasin self-service d'Apple.

Un super Mac pour la plupart

Principales caractéristiques du MacBook Neo : châssis aluminium premium, écran Liquid Retina 13 pouces, puce A18 Pro puissante, 8 Go de RAM unifiée, stockage SSD à partir de 256 Go, autonomie jusqu'à 16 heures, ports USB-C modulaires, haut-parleurs et prise jack remplaçables facilement, clavier indépendant réparable, zéro adhésif excessif pour une maintenance simplifiée.



Ce MacBook Neo, vendu à partir de 699 euros (ou 799 euros pour la version 512 Go avec Touch ID), combine valeur exceptionnelle, performances quotidiennes fluides sous macOS et une réparabilité inattendue chez Apple. Il s'impose comme un choix idéal pour les étudiants, les jeunes actifs ou quiconque veut entrer dans l'écosystème Mac sans se ruiner, tout en facilitant les futures réparations.

