Les premiers tests du MacBook Neo ont été publiés aujourd'hui par plusieurs médias et chaînes YouTube, juste avant le lancement officiel de l'ordinateur prévu demain, mercredi 11 mars. Disponible en couleurs Rose poudré, Jaune agrume, Indigo et Argent, le MacBook Neo est équipé d'une version adaptée de la puce A18 Pro issue de l'iPhone 16 Pro. Il dispose d'un écran 13 pouces, d'un stockage maximal de 512 Go et d'une RAM fixe de 8 Go non configurable. C'est le MacBook le plus abordable jamais proposé par Apple, avec un prix de départ à 699 euros en France (ou 599 euros pour les étudiants et le personnel éducatif qualifié).

8 Go de RAM suffisent-ils ?

La grande question porte sur les 8 Go de RAM du MacBook Neo. Attention spoiler, la plupart des testeurs estiment que c'est suffisant pour l'usage prévu.



On commence par le test de The Verge qui juge les 8 Go « totalement adéquats » pour les tâches quotidiennes de productivité que le Neo cible, comme la navigation web et les documents Google. La puce A18 Pro surpasse même le MacBook Air M1 en performances monocœur, essentielles pour ces usages légers, même si l'appareil ralentit légèrement sur les bords, comme l'ouverture du dossier Applications qui peut prendre une seconde. Les 8 Go de RAM et le stockage lent limitent les apps créatives lourdes, mais c'est assumé pour ce positionnement.

En revanche, Ars Technica note que le MacBook Neo est le Mac le plus lent depuis l'ère Apple Silicon, parfois plus lent qu'un M1 d'il y a cinq ans et demi, avec 8 Go de RAM comme gros défaut. Cependant, il coupe les coins dans les bons endroits : excellent clavier Mac, bon trackpad, webcam et haut-parleurs corrects, écran supérieur à la plupart des PC au même prix. La puce A18 Pro offre des performances adéquates pour le quotidien, et c'est un bon rapport qualité-prix malgré les compromis comme l'absence de rétroéclairage clavier.



Bloomberg, de son côté, vante le design en aluminium premium, la qualité d'écran nette et les haut-parleurs bien équilibrés sur les bords gauche et droit, affirmant que même pour un usage casual, le Neo ressemble, se sent et sonne comme un vrai Mac, rendant l'achat évident pour des millions d'utilisateurs.



Passons à l'avis de Tom's Guide qui a testé l'autonomie en navigation web continue à 150 nits : 13 heures et 28 minutes, qualifié de « fantastique » pour ce segment de prix, surpassant le Microsoft Surface Laptop Go 3 (8h39) mais en deçà du dernier MacBook Air (15h28).



CNET décrit le Neo comme un laptop premium à 599 dollars (prix USA), avec un châssis léger mais rigide, quatre couleurs superbes et un écran net. La puce A18 Pro surpasse le M1 en monocœur malgré moins de cœurs, et l'appareil excelle pour les tâches basiques avec style. Ils soulignent que c'est un excellent choix pour les budgets serrés, rendant les Mac plus accessibles, même si les 8 Go de RAM posent question pour l'avenir. On n'est que d'accord.

Enfin, WIRED qualifie le Neo de « délicieux fruit à portée de main », un premier laptop budget d'Apple où les compromis (comme le trackpad mécanique non haptique, clavier non rétroéclairé, ports limités et 8 Go de RAM) sont bien placés. Il est vif, avec un écran deux fois plus lumineux que la concurrence, de bons jeux légers et une batterie impressionnante. C'est un appareil que les acheteurs visés adoreront, même si les benchmarks montrent des limites en stockage et mémoire par rapport à des concurrents ARM.

Le meilleur ordinateur d'entrée de gamme du marché

En conclusion, le "Neo" est le meilleur nouveau modèle pour la plupart des gens, surtout les switchers PC ou ceux sans ordinateur, même s'il n'est pas fait pour les utilisateurs avancés comme les développeurs, les artistes ou les gamers. Les 8 Go suffisent pour l'usage majoritaire, et le Neo pourrait même cannibaliser plus d'iPad que de MacBook Air.



