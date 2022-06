Microsoft anticipe la sortie du MacBook Air 2022 avec la Surface Laptop Go 2

Julien Russo

Gérer une entreprise, c'est avant tout comprendre la concurrence, l'analyser et anticiper les coups qu'elle pourrait donner. Sans grande surprise, Apple se trouve dans le viseur de Microsoft depuis de longues années, la firme de Redmond n'hésite pas à lancer des produits phares avant les annonces d'Apple !

La prochaine génération de MacBook Air, la grande crainte de Microsoft

Les rumeurs en parlent depuis plusieurs mois, un futur MacBook Air se trouve dans les starting-blocks, bientôt prêt pour une annonce et une commercialisation. Comme d'habitude, Apple augmentera les performances et proposera probablement un design similaire à celui des MacBook Pro de dernière génération.

Microsoft le sait, l'arrivée d'un nouveau MacBook impact directement les ventes de ses Surface, les consommateurs sont attirés par le marketing d'Apple et tombent systématiquement amoureux de l'ordinateur après une rapide découverte du matériel et de l'OS.



Cependant, cette fois-ci, Microsoft ne compte pas se faire avoir !

L'entreprise a annoncé le lancement de la Surface Laptop Go 2, un nouvel ordinateur portable d'entrée de gamme qui offrira plus de puissance et des caractéristiques générales plus séduisantes que la première génération.

Dans un communiqué de presse, Microsoft dévoile un nouvel ordinateur à l'extérieur en aluminium aux finitions chaudes et agréables en Alcantara ainsi que 4 couleurs magnifiques : platine, grès, bleu glace et sauge.

Microsoft affirme avoir aussi travaillé sur la durabilité :

Tout en façonnant un beau produit, nous nous engageons également en faveur de la durabilité. En plus du SSD, les composants remplaçables incluent désormais le C-Cover (Keyset et Trackpad), AB Cover (Display) et la batterie1, et le câble Surflink qui aide à étendre l'utilisation de votre appareil.

Et les caractéristiques, ça donne quoi ?

Microsoft a fait confiance à Intel, l'entreprise a intégré le processeur Core i5 quadricœur de 11e génération avec un stockage de 128 Go. La batterie sélectionnée est décrite comme un véritable atout avec une autonomie allant jusqu'à 24 heures, Microsoft promet également une charge rapide pour faciliter la vie des utilisateurs qui doivent quitter le bureau ou sortir de chez eux avec leur Surface.

Microsoft aborde plusieurs comparaisons avec le MacBook Air d'Apple (on sent une certaine obsession), l'entreprise affirme que l'expérience de frappe de la Surface est plus agréable que sur l'ordinateur portable d'Apple, on parle de 30% de rapidité supplémentaire grâce aux touches qui répondent plus vite. Le trackpad est apparemment d'une précision exceptionnelle, il bluffera les utilisateurs à coup sûr.



Comme sur les MacBook, Microsoft a intégré un capteur capable de lire les empreintes digitales, il se trouve sur le bouton d'alimentation. L'écran 12,4" de la Surface Laptop Go 2 sera entièrement tactile, ce qui permettra une interaction comme sur une tablette pour certaines applications.



Microsoft a aussi pensé à améliorer la caméra HD, les couleurs seront plus vives et le rendu beaucoup plus net. Deux micros de studio ont également été ajoutés pour que vos correspondants vous entendent à la perfection pendant vos conversations vidéos.

Un prix laaaargement inférieur au MacBook Air

La principale force de la Surface Laptop Go 2 par rapport au futur MacBook Air, ce sera son prix.

Alors qu'Apple devrait commercialiser son prochain MacBook à un tarif de 1 129€ minimum, Microsoft vise bien plus bas en proposant un prix plus accessible, le prix de démarrage sera de 669€.

Que vous soyez à la recherche du produit parfait à emporter avec vous en vacances ou d'un appareil haut de gamme pour la prochaine année scolaire, Surface Laptop Go 2 est tout ce dont vous avez besoin dans un ensemble léger, fiable, élégant et plus sûr. Nous en sommes venus à compter sur nos PC pour les connexions qui comptent le plus pour nous, et nous attendons plus d'eux que jamais auparavant. Surface Laptop Go 2 est là pour satisfaire cette attente à un prix incroyable pour tout le monde.

La livraison est gratuite et l'expédition aura lieu dès le 7 juin 2022.

Windows 11 sera bien évidemment installé dès l'activation de la Surface Laptop Go 2. Vous pouvez sélectionner la configuration que vous souhaitez sur le site de Microsoft.



