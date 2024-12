Microsoft imagine une nouvelle charnière pour un Surface Duo 3

Encore une fois, Microsoft a subi un échec cuisant avec son dernier appareil mobile, le Surface Duo. Arrêté en octobre dernier, le Surface Duo comportait deux écrans séparés avec une charnière imposante mal accueillie, en partie parce qu'il s'écartait de la tendance établie par des appareils comme le Galaxy Z Fold de Samsung avec son seul grand écran flexible. Mais Microsoft n'a semble-t-il pas encore abandonné ce marché.

Conception de charnière simplifiée

Cette semaine, Microsoft a déposé un nouveau brevet auprès de l'Office américain des brevets et des marques pour un autre type de charnière pour les appareils pliables. Sans surprise, le géant de Redmond envisage désormais une conception qui correspond davantage aux préférences actuelles du marché, avec une charnière invisible (ou presque).

Le brevet 20240426335 se concentre sur une charnière qui rend les appareils plus fins et plus compacts. Voici l'idée de base :

Assemblage de charnière : cette nouvelle charnière relie deux parties de l'appareil, leur permettant de s'ouvrir et de se fermer sous différents angles.

: cette nouvelle charnière relie deux parties de l'appareil, leur permettant de s'ouvrir et de se fermer sous différents angles. Affichage flexible : l'écran s'étend sur les deux parties de l'appareil au-dessus de la charnière, ce qui permet un affichage homogène lorsqu'il est ouvert.

: l'écran s'étend sur les deux parties de l'appareil au-dessus de la charnière, ce qui permet un affichage homogène lorsqu'il est ouvert. Composants de la charnière : la charnière comprend des pièces qui coulissent et pivotent, ce qui permet à l'appareil de se replier tout en occupant moins d'espace que les anciens modèles de la marque.

L'illustration du brevet montre l'appareil entièrement ouvert à 180 degrés, où la charnière est cachée sous d'autres pièces, ce qui suggère un mécanisme de pliage plus fluide et moins visible que celui utilisé dans le Surface Duo, lancé en 2020.

Si il faudra repasser pour trouver une véritable innovation, cela démontre que le marché des téléphones pliables est toujours scruté de près par les géants comme Microsoft. Apple, de son côté, a déposé moult brevets en ce sens, et devrait dévoiler son premier appareil d'ici 2026. Un iPad Fold pourrait précéder un iPhone Fold.