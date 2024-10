Les prochains Surface Pro 10 et Laptop 6 de Microsoft seraient des "PC IA"

Microsoft prépare-t-elle une révolution de sa gamme Surface ? Selon les informations de Windows Central, les prochains Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 seront équipés d'une unité de traitement neuronal (NPU) de nouvelle génération pour l'IA, ainsi que d'options basées sur Intel et Arm. De quoi satisfaire tous les profils d'utilisateurs.

Les nouveaux ordinateurs de Microsoft

Les appareils de Microsoft basés sur Arm seront alimentés par les nouvelles puces Snapdragon X de Qualcomm. Ces PC, dont le nom de code est CADMUS, seront apparemment conçus pour exécuter les fonctions d'intelligence artificielle que Microsoft intégrera dans une prochaine version de Windows, pourquoi pas Windows 12. Ils seront également dotés d'améliorations en termes de performances, d'autonomie et de sécurité, au même titre que les puces d'Apple, selon nos confrères qui semblent plus qu'optimistes. Dans le même temps, la version Intel des appareils sera apparemment équipée des dernières puces de la 14e génération de l'entreprise.

Surface Pro 10

En plus des composants internes améliorés, la Surface Pro 10 aurait un écran aux coins arrondis plus lumineux qui prend en charge le HDR et est doté d'un revêtement antireflet, ainsi que d'une résolution de 2160 x 1440 ou de 2880 x 1920. Le clavier de la tablette aurait même un bouton dédié à Copilot, pour pousser l'IA au premier plan. Le successeur de la Surface Pro 9 devrait être concurrent de poids pour l'iPad Pro d'Apple.

Surface Laptop 6

En ce qui concerne l'ordinateur portable Surface Laptop 6, le petit modèle disposera d'un écran de 13,8 pouces légèrement plus grand (contre 13,5 pouces pour le Surface Laptop 5), tandis que le modèle de 15 pouces conservera la même taille. À l'instar de la Surface Pro 10, l'appareil sera doté d'un écran arrondi avec des bords plus fins. Il pourrait également disposer de nombreux nouveaux ports, dont deux pour l'USB-C, un pour l'USB-A et un pour la charge Surface Connect. L'appareil serait également équipé d'un pavé tactile haptique et d'un bouton de clavier dédié à Windows Copilot.

Date de sortie en 2024

Microsoft devrait lancer la Surface Pro 10 et le Surface Laptop 6 l'année prochaine, avant un changement plus important du design de la Surface Pro pourrait être prévu pour 2025, ainsi qu'un nouveau Surface Laptop Studio rafraîchi. Mais la partie intelligence artificielle devrait être véritablement boostée dans quelques mois seulement. Reste à voir si les utilisateurs sauront en tirer parti...