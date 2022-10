Microsoft dévoile sa tablette Surface Pro 9 avec puce ARM ou Intel au choix

Dans le cadre de son renouvellement annuel, Microsoft a présenté les Surface Pro 9, Surface Laptop 5 et Surface Studio 2 Plus, tous dotés de nouveaux processeurs Intel.



Parallèlement aux multiples nouveaux ordinateurs Surface, Microsoft a également publié des informations sur un nouveau dock audio et des mises à jour de Windows 11. L'accessibilité a également occupé une place importante dans l'événement, avec de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités logicielles.

Microsoft, comme Apple, offre une suite de matériel, de logiciels et de services qui se combinent en une expérience unifiée. L'événement a mis l'accent sur la façon dont les produits fonctionnent ensemble pour aider les gens à travailler et à jouer. Plus que le matériel, c'est désormais l'expérience qui est au coeur des préoccupations de la firme, et c'est tant mieux.

Voici la Surface Pro 9

La Surface Pro 9 est une nouvelle offre dans la gamme Surface qui combine la Surface Pro et la Surface Pro X en une seule machine. La grande particularité ici, c'est que les clients peuvent choisir entre un processeur ARM avec 5G ou un processeur Intel de 12e génération. Oui, il est possible de sélectionner la puce que vous préférez !

Le processeur ARM SQ3 est la seule option avec support cellulaire 5G. Il existe plusieurs options de couleurs pour le boîtier du clavier et la tablette, mais les coloris sont limités aux modèles Intel.

La Surface Pro 9 dispose d'un écran PixelSense de 13 pouces qui peut être détaché du clavier. L'écran laminé permet d'écrire avec le Surface Slim Pen en étant plus proche du contenu. Le stylet est doté d'un micro-actionneur qui procure une légère sensation de frottement lors de l'écriture. Un bouton situé sur le dessus du stylo peut être pressé pour ouvrir One Note n'importe où.



Les Surface Pro 9 ont une résolution de 2880x1920 pixels et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Elle peut être configurée avec 8 Go de RAM à la base jusqu'à 32 Go de RAM pour les modèles Intel. La version ARM SQ3 dispose d'options de 8 Go ou de 16 Go de RAM.



Les options de stockage dépendent également du processeur choisi. Les modèles Intel commencent à 128 Go de stockage et vont jusqu'à 1 To, tandis que les modèles ARM commencent à 128 Go et vont jusqu'à 512 Go.



Les prix commencent à 1299,99 € pour le modèle Intel et à 1 549,99 € pour le modèle SQ3. Les deux modèles seront livrés le 25 octobre aux USA et le 8 novembre en France. Il s'agit évidemment d'un concurrent de choix pour l'iPad Pro 12,9 pouces qui offre des caractéristiques très proches et qui doit être renouvelé prochainement avec la puce M2.

Et les Surface 5 et Studio 2 Plus

Surface 5

Les autres nouveautés matérielles sont plus classiques avec uniquement des puces Intel. On trouve ainsi la Surface Laptop 5 en deux tailles. Les clients peuvent choisir entre un écran de 13,5 pouces de 2256p par 1504p ou un écran de 15 pouces de 2496p par 1664p. Ils incluent la prise en charge de Dolby Vision IQ.



Deux options de processeur sont proposées pour le Surface Laptop 5 de 13,5 pouces. Il s'agit du processeur Intel Core i5 de 12e génération ou du processeur Intel Core i7 de 12e génération. Le modèle de 15 pouces ne dispose que du Core i7.



Les configurations commencent avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Elles peuvent être portées à 1 To et 32 Go de RAM.

Si le design n'a pas vraiment changé par rapport au Surface Laptop 4, une nouvelle option de couleur verte est disponible pour le modèle de 13,5 pouces.



Le modèle de 13,5 pouces débute à 1299,99 € et le modèle de 15 pouces à 1 549,99 €. Les deux modèles seront expédiés à partir du 25 octobre.

Surface Studio 2 Plus

Du côté de la Surface Studio 2 Plus est une amélioration du modèle existant, vieux de quatre ans. Il bénéficie du processeur Intel Core i7 de 11e génération et du GPU Nvidia RTX 3060 avec 6 Go de VRAM.



Pour le reste, le Surface Studio 2 a toujours le même écran tactile PixelSense de 28 pouces avec une résolution de 4500p par 3000p. Il est également compatible avec Dolby Vision.



Il y a trois ports Thunderbolt 4 à l'arrière qui permettent de connecter trois moniteurs 4K et possède un pied ajustable très design.



Le Surface Studio 2 Plus n'a qu'une seule configuration avec un SSD de 1 To et 32 Go de RAM. Son prix de 5 589 euros inclus le stylet, le clavier et la souris Surface, le tout sous Windows 11 Pro. Un concurrent de l'iMac M1 disponible le 1er novembre.