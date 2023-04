Les widgets seraient au cœur de l'interface de watchOS 10

Comme chaque dimanche ou presque, Mark Gurman de Bloomberg nous partage ses informations autour d'Apple. Cette fois, il a évoqué watchOS 10, la future mise à jour majeure pour les montres de l'entreprise. Selon lui, watchOS 10 introduira un tout nouveau système de widgets. Voyons de quoi il s'agit.

Une interface autour des widgets

Dans la dernière édition de sa newsletter "Power On", notre confrère explique que les widgets deviendront un "élément central" de l'interface de l'Apple Watch avec watchOS 10. Il a comparé le nouveau système aux anciens aperçus (glances en anglais), l'interface de widgets qui a été lancée sur l'Apple Watch originale avant d'être abandonnée avec watchOS 3. D'après ses dires, il s'agirait d'un style de widgets proche de ce qu'on a connu avec iOS 14.

Les glances sur watchOS 1

Pour une fois, les rumeurs autour de watchOS 10 sont précises, car Gurman ajoute que la nouvelle interface sera apparemment une réminiscence du cadran de montre Siri introduite dans watchOS 4, mais en tant que superposition pour n'importe quelle cadran de l'Apple Watch. Elle est également similaire aux piles de widgets, une fonctionnalité d'iOS et d'iPadOS qui permet aux utilisateurs d'empiler de nombreux widgets en un seul et de les faire défiler.

L'objectif est de permettre aux utilisateurs de faire défiler une série de widgets différents - pour le suivi de l'activité, la météo, les téléscripteurs boursiers, les rendez-vous du calendrier et plus encore - plutôt que de leur faire lancer des applications.



Apple semble également tester des modifications des fonctions exécutées par les boutons de l'Apple Watch. Par exemple, une pression sur la Digital Crown peut désormais lancer la nouvelle vue des widgets, plutôt que de naviguer vers l'écran d'accueil.



Le journaliste américain estime que cette décision démontre le fait qu'une expérience applicative semblable à celle de l'iPhone "n'a pas toujours de sens sur une montre", étant donné que "les applications pour l'Apple Watch ont à peine pris le dessus". En outre, comme il s'agit d'un changement radical par rapport à l'expérience centrée sur les applications à laquelle les utilisateurs de l'Apple Watch sont habitués, Apple pourrait rendre la nouvelle interface facultative.



Enfin, comme vu il y a quelques jours, Gurman confirme que cette nouveauté fait partie de l'une des plus importantes mises à jour logicielles de l'Apple Watch depuis son lancement. Nous en saurons plus lors de la WWDC 23, avec le keynote d'ouverture prévu le 5 juin. La bêta 1 de watchOS 10 sera publiée le soir même, comme iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17 et macO 14.