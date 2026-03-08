MacBook Neo 2 : un écran tactile qui pourrait tuer l'iPad avec clavier

Le MacBook Neo vient à peine d'être annoncé à 699 euros qu'on parle déjà de sa suite. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, la deuxième génération de ce portable d'entrée de gamme pourrait débarquer en 2027 avec une nouveauté de taille : un écran tactile.

Une technologie on-cell pour rester fin

Apple travaillerait sur une dalle intégrant la technologie on-cell touch, qui fusionne les capteurs tactiles directement dans la couche supérieure du panneau d'affichage. Résultat : pas de couche dédiée supplémentaire, un profil plus mince et un coût de fabrication réduit. Ce n'est pas un hasard si Apple réserverait d'abord cette approche au MacBook Pro OLED attendu cette année, avant de la démocratiser sur les gammes plus accessibles. Une fois macOS 27 compatible avec le tactile, la logique voudrait que tous les MacBooks suivent le mouvement, à l'image de ce que proposent déjà HP, Lenovo ou ASUS sur leurs machines concurrentes, avec un Windows franchement inadapté.

La menace sur l'iPad à clavier

C'est là que ça devient intéressant, et un peu inconfortable pour Apple. Aujourd'hui, l'iPad (Air) associé à un Magic Keyboard se positionne comme un ordinateur portable tactile. Si le MacBook Neo 2 embarque un écran tactile pour moins de 700 euros, la proposition de valeur de l'iPad avec clavier devient difficile à défendre. Pourquoi investir dans un combo iPad plus accessoire à plus de 1 000 euros (avec la combinaison Air) quand un vrai Mac tactile coûte bien moins cher ? Apple devra soigneusement différencier ses gammes pour éviter la cannibalisation, peut-être en jouant sur la polyvalence de l'iPad en mode tablette pure, un usage que le MacBook ne couvre pas.

Pour l'heure, les specs du Neo 2 sont encore en discussion chez Cupertino. Une puce A19 Pro semble probable. Et si la tendance "Neo" s'étend à d'autres produits comme l'Apple Watch, selon Mark Gurman, Apple dessine clairement une nouvelle famille de produits accessibles appelée à grandir.



Via