Comment utiliser un iPad comme écran pour la Switch 2

Les joueurs du monde entier s'arrachent la Nintendo Switch 2, avec déjà plus de 5 millions d’unités vendues, pour son catalogue d'exclusivités et son expérience unique. Son écran de 7,9 pouces reste cependant un peu juste pour les longues sessions ou les parties en multi local. Bonne nouvelle : depuis iPadOS 17, votre iPad peut devenir un véritable écran externe pour consoles. Si l'iPad était un compagnon parfait pour la Switch 1, c'est aussi le cas pour la Switch 2, mais avec quelques limites.

Effectivement, les ports USB-C de la Switch 2 sont bridés, la sortie vidéo directe ne fonctionne pas sans dock ou adaptateur dédié. Comme à chaque fois avec Nintendo, les docks et adaptateurs de l’ancienne Switch ne sont pas compatibles avec la nouvelle Switch 2. Il faut obligatoirement une application tierce comme Orion sur l’iPad pour afficher le flux vidéo (ou une alternative). Vous ne trouverez pas non plus de support natif 4K, et les Joy-Con ne se connectent pas (encore) aux appareils Apple.

Pourquoi préférer l’iPad à l’écran intégré de la Switch 2 ?

L’iPad Air et surtout l’iPad Pro proposent des écrans bien plus grands (de 11 à 13 pouces) que la petite console portable, parfaits pour jouer seul ou en multi sur des titres comme Zelda BOTW (amélioré sur la Switch 2), Zelda TOTK, Borderlands 2 ou Mario Kart World.

Chaque joueur bénéficie d’une zone d'affichage plus large en mode écran partagé, les Joy-Con se détachent facilement et l’écran Tandem OLED Ultra Retina XDR de l’iPad Pro (M4 et supérieur) fait littéralement exploser les couleurs de jeux comme Mario Kart ou Splatoon, bien au-delà de ce que propose l’écran intégré de la console. Et si vous avez la chance d'avoir un iPad Pro M4 ou supérieur, c'est carrément magique.



À noter que cette astuce fonctionne également avec d’autres écrans USB-C (comme l'excellent moniteur UPERFECT 4K OLED Portable à 339 € sur Amazon), tablettes Android ou même un iPhone équipé d’un port USB-C.

Le matériel nécessaire

Oubliez le branchement direct USB-C → USB-C : ça ne marche pas. Voici les deux configurations les plus efficaces.

Option 1 : La plus simple et la moins chère (avec le dock officiel fourni)

Adaptateur HDMI vers USB-C (moins de 15 € en HDMI 2.1 compatible 8K sur Amazon)

Câble HDMI 2.1

Alimentation secteur

Application Orion (gratuite sur l’App Store, achats in-app optionnels pour upscale 4K IA, filtres rétro, réglages avancés). D'autres apps comme Screenshift ou Camo Studio existent.

Moins nomade à cause du dock, mais c’est la méthode la plus rapide et la plus économique pour commencer immédiatement.

Option 2 : Plus compacte (en attendant un dock tiers officiel)

Comme expliqué plus haut, Nintendo bride les ports USB-C de la Switch 2 : la quasi-totalité des mini-docks et adaptateurs de la Switch 1 sont incompatibles.

GameStop prépare un adaptateur vidéo officiel (actuellement indisponible). Une fois commercialisé, il faudra :

Cet adaptateur vidéo

Câble HDMI

Adaptateur HDMI → USB-C

Alimentation

App Orion (voir plus haut)

Comment connecter le tout ?

Rassemblez le matériel selon l'option choisie, branchez étape par étape :

Placez la Switch 2 dans le dock Connectez l’alimentation au dock Branchez le câble HDMI au dock Reliez l’autre extrémité à l’adaptateur HDMI → USB-C Branchez l’adaptateur dans le port USB-C de l’iPad Lancez l’app Orion → l’écran d’accueil de la Switch 2 apparaît instantanément !

Résultat : aucune latence, des couleurs éclatantes et un confort sans égal, notamment sur notre iPad Pro M4.

Rappelons que, contrairement aux manettes Xbox et PlayStation (certifiées MFi), Nintendo n’a pas (encore ?) ouvert ses Joy-Con aux appareils Apple. Dommage, mais nous ne manquerons pas d'en parler si cela évoluait du côté du géant nippon, toute l'actualité Apple étant toujours sur iSoft.

Les autres consoles

Pour aller plus loin, consultez notre tuto comment faire de l'iPad un écran externe pour la Switch 1, la PS5 ou la Xbox.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.