Piles AirTag : quelles CR2032 acheter (et lesquelles éviter) ?

Votre iPhone vient de vous envoyer la notification fatidique : la batterie de votre AirTag est faible. Pas de panique, le petit traqueur d'Apple est conçu pour durer environ un an, et son remplacement est une opération simple que vous pouvez réaliser vous-même en quelques secondes.



Cependant, courir au supermarché pour acheter le premier pack venu pourrait être une erreur. Entre les protections de sécurité qui bloquent le courant et les piles bas de gamme qui lâchent en une semaine, toutes les piles boutons ne se valent pas. Que vous ayez un AirTag de première génération ou le tout nouveau modèle, ils utilisent exactement la même batterie. Voici ce qu'il faut savoir pour ne pas vous tromper.

Attention au revêtement amer (et à la qualité !)

Pour ses AirTags, Apple utilise un standard très répandu : la pile bouton CR2032 au lithium de 3 volts. C'est le même modèle que l'on retrouve dans de nombreuses montres ou clés de voiture.

Le piège du Bitrex

Il y a une subtilité technique importante. De nombreux fabricants, comme Duracell, appliquent désormais un revêtement amer (Bitrex) sur la face négative de leurs piles. L'objectif est louable : dissuader les enfants d'avaler ces petits objets grâce à un goût repoussant.

Le problème ? Apple précise officiellement que ces piles traitées peuvent ne pas fonctionner avec l'AirTag. La couche de sécurité, souvent non conductrice, interfère avec les connecteurs de la balise.

Notre expérience : le pas cher coûte cher

Au-delà de la compatibilité, la qualité chimique de la pile est cruciale. À la rédaction d'iPhoneSoft, nous avons testé des piles économiques achetées chez Action ou des marques distributeurs type Carrefour. Le résultat a été décevant : ces piles ont rendu l'âme après seulement quelques jours ou semaines d'utilisation, contre plus d'un an pour une pile de marque.

Pour éviter de changer vos piles tous les mois, privilégiez des marques reconnues et largement testées sans revêtement intégral :

Panasonic (souvent la marque installée par défaut par Apple)

(souvent la marque installée par défaut par Apple) Varta : la marque qu'on utilise à la rédaction qui ne nous a jamais déçus

la marque qu'on utilise à la rédaction qui ne nous a jamais déçus Energizer : une autre marque utilisée à la rédaction qui ne nous a jamais fait défaut

une autre marque utilisée à la rédaction qui ne nous a jamais fait défaut Amazon Basics : l'option moins chère et efficace

Notez que les piles sont exactement les mêmes sur les AirTags de première génération que le nouvel AirTag 2 sorti en 2026.



Est-ce que vous avez des marques à conseiller ? On est curieux de voir vos recommandations en commentaires !

Comment changer la pile de votre AirTag en 3 étapes

Une fois la bonne pile CR2032 en main, la manipulation ne demande aucun outil. Le design est identique pour les AirTags Gen 1 et Gen 2.

Ouvrez le boîtier : Placez l'AirTag face argentée (acier) vers vous. Appuyez sur le couvercle avec deux pouces et faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Remplacez la pile : Retirez le couvercle et l'ancienne pile. Insérez la nouvelle CR2032, le signe positif (+) tourné vers le haut. Écoutez le clic : Appuyez fermement sur la pile. Si vous entendez un petit son de validation, c'est gagné, le contact est fait. Refermez : Remettez le couvercle en alignant les trois ergots avec les fentes, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller.

Comment vérifier le niveau de batterie ?

Depuis iOS 16, Apple a retiré l'icône de jauge précise de la batterie dans l'application Localiser, jugeant l'information souvent approximative. Désormais, le système fonctionne par alerte : tant que vous n'avez pas de notification "Batterie faible", tout va bien.

Si malgré une pile neuve (sans revêtement amer), votre AirTag ne sonne pas lors de l'insertion, essayez de nettoyer délicatement les contacts métalliques à l'intérieur du boîtier avec un chiffon sec. Parfois, un simple résidu graisseux suffit à empêcher le redémarrage.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.