L'USB-C n'est pas vraiment réversible, voici pourquoi

Vous avez probablement déjà vécu cette situation frustrante : votre iPhone se charge mollement, vous transférez des photos à vitesse d'escargot, puis vous débranchez et rebranchez le câble... et tout fonctionne parfaitement. Le secret ? Vous l'avez retourné sans même vous en rendre compte. Derrière cette anecdote se cache une réalité technique surprenante : l'USB-C n'est pas aussi réversible qu'on le pense.

L'illusion de la symétrie parfaite

Depuis qu'Apple a adopté l'USB-C sur l'ensemble de sa gamme (iPhone, iPad et MacBook confondus) on nous vante la praticité du connecteur réversible et universel. Plus besoin de tâtonner dans le noir comme avec le micro-USB ou l'ancien USB-A. Pourtant, cette réversibilité n'est qu'une façade astucieuse.

Un port USB-C compte 24 broches réparties sur deux rangées. Pour l'alimentation et les données basiques en USB 2.0, la symétrie est réelle : les broches sont dupliquées de chaque côté. Mais pour les transferts rapides en USB 3.x et au-delà, l'histoire change. Le connecteur utilise deux paires de broches distinctes — TX1/RX1 d'un côté, TX2/RX2 de l'autre — qui ne tombent pas sur les mêmes contacts selon l'orientation du câble.

C'est là qu'interviennent les broches CC1 et CC2, véritables chefs d'orchestre de la connexion. En quelques millisecondes, elles détectent le sens de branchement et indiquent à votre iPhone ou MacBook quelle paire de broches activer. Cette gymnastique électronique fonctionne normalement de manière invisible, mais elle révèle ses limites quand quelque chose cloche.

Schéma de ports USB-C mâle et femelle. Image Renesas

Quand retourner le câble résout le problème

Si l'une des deux paires de transmission est abîmée (fil coupé, soudure défectueuse, oxydation...) votre appareil bascule automatiquement sur l'USB 2.0 lorsque vous utilisez l'orientation défaillante. Les transferts de photos depuis votre iPhone passent alors de plusieurs centaines de mégaoctets par seconde à un débit ridicule de 60 Mo/s maximum. Retournez le câble, et la paire intacte reprend le dessus avec ses performances optimales.

Ce phénomène touche aussi les ports eux-mêmes. Une broche tordue dans le connecteur USB-C de votre Mac, de la poussière accumulée, ou simplement l'usure peuvent affecter une orientation sans compromettre l'autre. Avant de courir acheter un nouveau câble ou de faire réparer votre appareil, le réflexe salvateur reste donc de tester l'autre sens.

Le problème, c'est que tous les câbles USB-C ne se valent pas. Beaucoup de modèles bas de gamme fournis avec des accessoires ne câblent que le strict minimum : alimentation et USB 2.0 — c'est par exemple le cas du câble fourni avec l'iPhone. Impossible d'exploiter les capacités de transfert rapide de votre iPhone ou iPad, quelle que soit l'orientation. Pour profiter pleinement de vos appareils Apple récents, mieux vaut investir dans des câbles certifiés qui garantissent un câblage complet des 24 broches avec de l'USB 3.x ou, mieux, du Thunderbolt.



Source