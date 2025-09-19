Comment forcer le redémarrage d'un iPhone 17 ou iPhone Air

Aujourd'hui, jour de lancement des iPhone 17, nous allons voir comment forcer le redémarrage de l'un d'entre eux, en cas de blocage. Souvent appelée "hard reset", cette manipulation pourra vous sauver la vie.



Comme souvent sur iPhoneSoft, voici donc une nouvelle astuce pour les débutants qui vient garnir la section iPhone facile.

Ces petites astuces iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac aident souvent les novices, mais peuvent également parfois surprendre les plus experts d'entre nous !

Une nouvelle gamme d'iPhone

La gamme iPhone 17 d'Apple introduit un écran plus grand de 6,3 pouces sur le modèle de base, correspondant aux tailles des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max par rapport à leurs équivalents de 2024. L'innovant iPhone Air, au design ultra-fin, remplace la variante Plus précédente. Tous les modèles partagent un écran bord à bord, la Dynamic Island, un bouton Action et un bouton de contrôle de la caméra. Le bouton d'alimentation, qui sert aussi à Siri et Apple Pay, reste également sur le côté droit.

Une procédure similaire

La procédure de redémarrage forcé reste inchangée par rapport aux générations précédentes. Si vous passez d'un iPhone plus ancien avec un bouton Home, comme un iPhone SE par exemple, voici un guide rapide pour effectuer un redémarrage dur sur votre iPhone 17 ou iPhone Air — utile pour résoudre les blocages ou les freezes.

Comment forcer le redémarrage d'un iPhone 2025

Appuyez rapidement et relâchez le bouton "Augmenter le volume" (côté gauche). Appuyez rapidement et relâchez le bouton "Diminuer le volume" (côté gauche). Appuyez et maintenez le bouton "Power" (côté droit) jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse (ignorez le curseur d'arrêt que vous pourriez voir — continuez à maintenir jusqu'à ce que l'écran s'éteigne). Relâchez le bouton Latéral une fois que le logo Apple s'affiche ; l'appareil redémarrera et l'écran se réactivera.

Cette méthode a le mérite d'être accessible tout le temps et évite un arrêt complet, économisant du temps par rapport à l'extinction totale (qui nécessite plus d'étapes et un redémarrage plus long). Pour éteindre manuellement à la place, ouvrez l'application Réglages, appuyez sur Général, faites défiler jusqu'en bas et sélectionnez Éteindre. Ou passez par le centre de contrôle, un petit bouton "Power" est situé en haut à droite.

Et le mode restauration (DFU) ?

Pour passer l'iPhone 17 en DFU, suivez la procédure qu'on a déjà vue à plusieurs reprises.