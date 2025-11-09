Redémarrer son iPhone 17 bloqué sans toucher l'écran

Il arrive parfois que l’écran de l’iPhone se fige complètement, rendant l’appareil impossible à utiliser. Dans cette situation, même l’extinction classique devient inaccessible. Pourtant, il existe une manipulation simple permettant de redémarrer l’iPhone sans toucher l’écran. Voici l’astuce !

Redémarrer son iPhone sans toucher l’écran

Il peut arriver que l’écran de l’iPhone se fige complètement, rendant toute interaction impossible. Dans ce cas, même la procédure classique pour l’éteindre devient inutilisable, puisqu’elle demande de glisser sur l’écran pour confirmer l’arrêt. Beaucoup pensent alors qu’il faut simplement attendre que la batterie se vide entièrement pour que le système s’éteigne et se réinitialise. Une solution qui peut prendre de très longues heures si l’iPhone est bien chargé.

Heureusement, il existe une méthode très simple permettant de forcer le redémarrage de l’iPhone sans jamais toucher l’écran. Peu de personnes la connaissent, pourtant elle peut être salvatrice dans ce type de situation.

La méthode est la suivante :

appuyer une fois sur le bouton de volume +

appuyer une fois sur le bouton de volume -

appuyer ensuite de manière prolongée sur le bouton d’alimentation jusqu’à ce que l’écran s’éteigne et que l’iPhone redémarre

Ce geste permet de forcer le système à se réinitialiser sans avoir besoin d’interagir avec l’écran. C’est une manipulation rapide qui ne présente aucun risque pour l’appareil, compatible avec les iPhone 17, iPhone Air et inférieur. Ce n’est peut-être pas une information que l’on retiendra pour l’utiliser fréquemment, mais c’est clairement le genre d’astuce qui peut faire toute la différence lorsque l’écran se bloque et que l’iPhone devient inutilisable. La connaître à l’avance peut vous éviter bien des minutes de stress, voire plusieurs heures d’attente inutile pour que la batterie se vide totalement.