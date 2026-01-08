Comment générer des playlists Apple Music avec ChatGPT

Vous le savez, quelques mois après Spotify, Apple Music est désormais intégré directement dans ChatGPT sous forme d'application dédiée, ce qui vous permet de rechercher dans le catalogue, de découvrir des morceaux et de créer des playlists personnalisées à l'aide de prompts en langage naturel. Cette fonctionnalité alimentée par l'IA rend la découverte musicale plus intuitive que jamais, mais comment s'en servir ? Réponse dans notre article.

Ce que vous pouvez faire avec l'intégration Apple Music dans ChatGPT

L'intégration exploite la compréhension avancée du langage naturel de ChatGPT pour révolutionner la découverte musicale. Décrivez ce que vous voulez avec des mots simples - pas besoin de mots-clés précis.



Demandez par exemple « des morceaux de rap français des années 90 qui ont marqué la décennie » ou « des pistes instrumentales relaxantes pour travailler en concentration », et ChatGPT sélectionnera des titres correspondant à l'humeur, au contexte et à l'ambiance. Vous êtes très exigeant ? Vous pouvez combiner plusieurs critères, comme « des titres de reggae de moins de 5 minutes avec de la guitare bien présente », pour obtenir des résultats très spécifiques que les recherches traditionnelles manquent souvent.



Demandez des playlists sur mesure, des recommandations de morceaux, ou explorez la musique par genre, décennie, artiste ou thème. ChatGPT peut générer une playlist complète, vous permettre d'écouter des extraits de 30 secondes directement dans la discussion, et - avec un abonnement Apple Music - l'enregistrer directement dans votre bibliothèque. Vous pouvez aussi ajouter des titres individuels facilement.



Bon à savoir, cette fonctionnalité est accessible à tous les utilisateurs de ChatGPT (gratuit ou payant).

Comment connecter Apple Music à ChatGPT

La configuration est simple et ne doit être faite qu'une seule fois - la connexion se synchronise sur tous vos appareils avec le même compte ChatGPT.

Ouvrez l'application ChatGPT (iOS, Mac ou web). Allez dans les Paramètres (appuyez sur votre profil ou la barre latérale). Sélectionnez Apps ou rendez-vous directement sur https://chatgpt.com/apps dans un navigateur. Recherchez et sélectionnez Apple Music dans le répertoire. Appuyez sur Connecter, connectez-vous avec votre identifiant Apple et autorisez l'accès.

Une fois connecté, lancez vos prompts naturellement (par exemple « Crée une playlist pour… ») ou sélectionnez explicitement l'application Apple Music - ChatGPT l'active souvent automatiquement selon le contexte.

Confidentialité et limitations

ChatGPT peut rechercher dans le catalogue public d'Apple Music et ajouter du contenu à votre bibliothèque (avec votre autorisation), mais il n'a pas accès à votre historique d'écoute, à vos playlists existantes ni à vos données personnelles. Cela préserve votre confidentialité tout en offrant une nouvelle forme de découverte qui permet de partir du bon pied en 2026 !