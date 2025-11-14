Votre Finder est lent depuis macOS Tahoe ? Voici comment le réparer

Depuis la sortie de macOS 26.1, un bug particulièrement frustrant touche certains utilisateurs : le Finder se met à ralentir considérablement, parfois au point de faire apparaître la fameuse roue colorée. Ce problème affecte surtout ceux qui utilisent iCloud Drive, rendant la simple navigation dans les fichiers pénible. La bonne nouvelle ? Il existe une solution temporaire en attendant qu'Apple corrige le tir.

Un dysfonctionnement lié à iCloud Drive

Le coupable semble être le backend FileProvider v3 d'iCloud Drive, qui bloquerait l'accès aux fichiers pendant la navigation dans le Finder. Concrètement, si vous synchronisez vos documents via iCloud, notamment ceux présents sur le Bureau, votre Mac peut devenir anormalement lent dès que vous ouvrez une fenêtre de sélection de fichier ou naviguez dans vos dossiers.

Ce souci n'est malheureusement pas nouveau. Apple a déjà eu affaire à des ralentissements similaires dans d'anciennes versions de macOS, mais celui-ci semble particulièrement répandu avec Tahoe. Le problème se manifeste de manière aléatoire selon les configurations, touchant certains utilisateurs tandis que d'autres restent épargnés. Avec des Mac équipés de puces M qui offrent normalement des performances fluides, ce genre de ralentissement étonne d'autant plus.

Comment résoudre le problème

La solution la plus efficace (partagée par Basic Apple Guy sur X) consiste à désactiver temporairement certaines fonctions d'iCloud Drive. Voici la marche à suivre :

Ouvrez les Réglages Système, puis rendez-vous dans la section iCloud. Cliquez sur Drive, puis décochez les options "Dossiers Bureau et Documents" ainsi que "Optimiser le stockage du Mac". Cette manipulation suffit généralement à retrouver un Finder réactif.

Si le problème persiste après ces modifications, un redémarrage du Mac s'impose. Dans les cas les plus tenaces, vous pouvez également essayer de désactiver complètement iCloud Drive pendant quelques minutes avant de le réactiver, ou même vider les caches système si vous êtes à l'aise avec ce type de manipulation.

En attendant une mise à jour corrective d'Apple, cette solution de contournement permet au moins de retrouver un système utilisable au quotidien.