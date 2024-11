A quoi ça sert le Thunderbolt 5 des nouveaux Mac M4 ?

Les nouveaux modèles Mac mini et MacBook Pro avec puces M4 Pro et M4 Max sont les premiers ordinateurs de la gamme Apple à intégrer la connectivité Thunderbolt 5, une avancée majeure en matière de bande passante depuis Thunderbolt 3, introduit en 2015 (la 4è version étant plutôt mineure). Cette nouvelle norme promet de nettes améliorations en termes de vitesse et de puissance, mais pour de nombreux lecteurs, il peut être utile de comprendre si Thunderbolt 5 répond réellement à vos besoins.

Utilité, compatibilité et accessoires

Comme vu lors de son annonce fin 2023, la norme Thunderbolt 5 double la vitesse de transfert standard pour atteindre 80 Gbit/s dans chaque direction (envoi et réception), et propose un mode spécial « Bandwidth Boost » permettant d’atteindre 120 Gbit/s pour les tâches vidéo intensives. Ce mode asymétrique consacre 120 Gbit/s aux données d’affichage tout en allouant 40 Gbit/s aux transferts de données classiques, triplant ainsi la bande passante par rapport à Thunderbolt 4. Par ailleurs, la norme élève la puissance maximale délivrée à 240 W, contre 100 W pour Thunderbolt 4, offrant une recharge plus rapide pour des appareils gourmands en énergie comme le MacBook Pro 16 pouces. Cette bande passante supplémentaire permet de prendre en charge des configurations d’affichage plus avancées pour les Mac équipés de puces M4 Pro et M4 Max.

Comme les versions précédentes, Thunderbolt 5 reste compatible avec les appareils Thunderbolt et USB, y compris les périphériques USB4 2.0. Ce qui veut dire que vous pouvez charger votre iPhone 15 ou 16, ainsi que tous les iPad actuellement commercialisés. Même les derniers AirPods 4 et AirPods Pro 2.



Thunderbolt 5 intègre également DisplayPort 2.1, permettant l’utilisation d’écrans 4K à 240 Hz, pour une meilleure fluidité dans les jeux et les vidéos. C'est d'ailleurs le point le plus intéressant, puisque les derniers modèles de Mac mini et MacBook Pro dotés de Thunderbolt 5 proposent des options d’affichage avancées, avec jusqu’à trois ports Thunderbolt 5 pour les modèles M4 Pro et M4 Max.



MacBook Pro avec puce M4 Pro :

Deux écrans 6K à 60 Hz via Thunderbolt.

Un écran 6K à 60 Hz via Thunderbolt et un écran 4K à 144 Hz via HDMI.

Un écran 8K à 60 Hz via HDMI ou 4K à 240 Hz via HDMI.

MacBook Pro avec puce M4 Max :

Trois écrans 6K à 60 Hz via Thunderbolt et un écran 4K à 144 Hz via HDMI.

Deux écrans 6K à 60 Hz via Thunderbolt et un écran 8K à 60 Hz ou 4K à 240 Hz via HDMI.

Mac mini avec puce M4 Pro :

Trois écrans 6K à 60 Hz via Thunderbolt.

Un écran 8K à 60 Hz ou 4K à 240 Hz via HDMI.Note : Le Mac mini avec

A noter que la puce M4 standard inclut des ports Thunderbolt 4 et prend en charge jusqu’à trois écrans externes dans des configurations spécifiques.

Thunderbolt 5 : Est-ce vraiment nécessaire ?

Pour la plupart des utilisateurs effectuant des tâches comme la navigation, la bureautique ou même l’édition photo, les 40 Gbps de bande passante de Thunderbolt 4 suffisent largement. Même le montage vidéo en 4K et le travail avec des fichiers volumineux restent fluides avec la norme numéro 4, puisque nous travaillons avec depuis des années. Acheter un Mac mini M4 ou MacBook Pro M4 de base n'a rien d'insensé pour la plupart d'entre nous.



En fait, le Thunderbolt 5 devient un atout essentiel pour ceux qui travaillent avec des vidéos 8K, des configurations multi-écrans haute résolution ou transfèrent régulièrement des fichiers volumineux. Cette technologie sera particulièrement avantageuse pour les applications de réalité virtuelle, le rendu 3D ou la production vidéo avancée. Cependant, tirer pleinement parti de Thunderbolt 5 nécessite des périphériques compatibles, encore rares et souvent coûteux. En premier lieu, il faut un câble estampillé Thunderbolt 5 qui démarre à 79 € chez Apple ou à 29 € sur Amazon. En fait, il s'agit surtout de se préparer pour l'avenir, avec les futurs écrans 8K abordables.

