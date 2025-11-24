Dès 2029, tous les appareils électroniques commercialisés dans l’Union européenne devront être équipés d’un port de charge USB-C. Une norme idéale en théorie, mais qui, comme souvent, révèle quelques limites dans sa mise en œuvre.

L’Union européenne impose l’USB-C à tous les appareils électroniques d’ici fin 2028

L’Union européenne a confirmé un élargissement majeur de la règle du chargeur universel. Au plus tard fin 2028, tous les appareils électroniques vendus sur le marché européen devront utiliser l’USB-C comme connecteur de charge standard. Smartphones, tablettes, écouteurs, appareils photo, consoles portables, enceintes, accessoires informatiques et même objets connectés plus spécialisés devront se conformer à cette nouvelle obligation.

L’objectif est clair, réduire drastiquement les déchets électroniques, simplifier la vie des consommateurs et imposer une cohérence technique entre les marques. Après plusieurs étapes déjà mises en place entre 2024 et 2026, cette nouvelle échéance marque la généralisation totale du port USB-C sur l’ensemble du marché européen, sans exception pour les fabricants majeurs ou les petites marques.

Comme souvent avec les textes européens, certains fabricants pourraient essayer de lire entre les lignes et de jouer avec la règle. Le texte impose que la prise côté chargeur soit de type USB-C, mais il reste possible d’utiliser un connecteur propriétaire du côté de l’appareil. En clair, un constructeur pourrait proposer un câble propriétaire vers USB-C, tout en restant techniquement conforme à la loi. C’est une zone grise du texte, parfaitement légale, mais qui pourrait recréer une forme de fragmentation que Bruxelles souhaite justement éviter.

L’espoir est que les marques ne choisissent pas cette voie et adoptent réellement l’esprit de la réglementation plutôt que son strict minimum technique. L’objectif final reste une harmonisation complète, une réduction des câbles inutiles et une compatibilité totale entre les appareils. À mesure que l’échéance de 2028 approche, tous les regards se tourneront vers les constructeurs pour voir s’ils jouent le jeu ou s’ils chercheront à contourner l’intention initiale du texte.