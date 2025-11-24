L’Union européenne impose l’USB-C à tous les appareils électroniques d’ici fin 2028

europe union iconDès 2029, tous les appareils électroniques commercialisés dans l’Union européenne devront être équipés d’un port de charge USB-C. Une norme idéale en théorie, mais qui, comme souvent, révèle quelques limites dans sa mise en œuvre.

L’Union européenne a confirmé un élargissement majeur de la règle du chargeur universel. Au plus tard fin 2028, tous les appareils électroniques vendus sur le marché européen devront utiliser l’USB-C comme connecteur de charge standard. Smartphones, tablettes, écouteurs, appareils photo, consoles portables, enceintes, accessoires informatiques et même objets connectés plus spécialisés devront se conformer à cette nouvelle obligation.

L’objectif est clair, réduire drastiquement les déchets électroniques, simplifier la vie des consommateurs et imposer une cohérence technique entre les marques. Après plusieurs étapes déjà mises en place entre 2024 et 2026, cette nouvelle échéance marque la généralisation totale du port USB-C sur l’ensemble du marché européen, sans exception pour les fabricants majeurs ou les petites marques.

Comme souvent avec les textes européens, certains fabricants pourraient essayer de lire entre les lignes et de jouer avec la règle. Le texte impose que la prise côté chargeur soit de type USB-C, mais il reste possible d’utiliser un connecteur propriétaire du côté de l’appareil. En clair, un constructeur pourrait proposer un câble propriétaire vers USB-C, tout en restant techniquement conforme à la loi. C’est une zone grise du texte, parfaitement légale, mais qui pourrait recréer une forme de fragmentation que Bruxelles souhaite justement éviter.

L’espoir est que les marques ne choisissent pas cette voie et adoptent réellement l’esprit de la réglementation plutôt que son strict minimum technique. L’objectif final reste une harmonisation complète, une réduction des câbles inutiles et une compatibilité totale entre les appareils. À mesure que l’échéance de 2028 approche, tous les regards se tourneront vers les constructeurs pour voir s’ils jouent le jeu ou s’ils chercheront à contourner l’intention initiale du texte.

5 réactions

GuiJacq - iPhone premium

@gr8guy
Exactement, c’est idiot car les utilisateurs lambda vont s’y perdre, c’est certain !

Ils vont se dire « merde la moitié de mes câbles usb sont foutus, je n’arrive pas à transférer mes données : hop poubelle ».

Sans compter ceux qui vont utiliser de l’usb 2 au lieu du 3.2 ou comme tu dis utiliser des câbles low cost qui vont sans doute surchauffer voir fondre…

Et bien sûr que si ce n’est pas imposé côté appareil, soit ils vont continuer à les garder incorporés, soit mettre des prises propriétaires.

24/11/2025 à 20h08

Morzyloeuil - iPhone

Tout en usb4, pas de question a se poser.

24/11/2025 à 20h05

Samesuffit - iPhone premium

@gr8guy
Tu m’a devancé…
👍👍👍

24/11/2025 à 20h03

gr8guy - iPhone

Faudra vraiment que quelqu’un dise à nos chers eurodéputés que ce n’est pas parce que la prise est identique que le câble l’est et que les besoins tant en énergie qu’en capacité de communication des appareils le sont
Certains câbles servent à communiquer d’autres à alimenter/charger des appareils, des fois les 2 à la fois et ce à des vitesses et des puissances très différentes d’un appareil à l’autre, le câble ne peut donc pas être identique même si la prise à la même tête
Penser qu’uniformiser la connectique va réduire la production et donc les déchets électroniques est idiot
Faut vraiment rien y connaître en électronique de base pour se dire que ce sera le cas
Et je ne parle même pas des fabricants qui inondent le marché de câbles de merde à bas coût nous obligeant à en racheter toujours plus, et augmentant de fait les déchets 🙄

24/11/2025 à 18h40

PierreD - iPhone

C’est très bête comme raisonnement. Si l’UE veux que la prise USB soit de type C des deux côté du câble, il faut l’imposer aux constructeurs clairement. La, c’est sur que certains ne mettrons pas de type C côté appareil et l’UE devra le faire une nouvelle loi pour l’imposer!

24/11/2025 à 18h37

