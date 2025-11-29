La France veut remplacer la notice papier des médicaments par un QR code

La notice de médicament entre dans l’ère numérique. L’ANSM lance une phase pilote de deux ans pour tester la e-notice, accessible via QR code sur les boîtes de médicaments. Cette innovation promet des informations enrichies et régulièrement mises à jour pour mieux accompagner patients et professionnels de santé.

La France essaye la e-notice : les notices de médicaments passent au numérique

L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) vient de lancer une phase pilote ambitieuse de deux ans pour tester la e-notice, la version numérique des notices de médicaments. Cette initiative française s’inscrit dans une dynamique européenne de modernisation de l’information médicale, avec plusieurs pays comme la Belgique, l’Espagne et le Portugal qui expérimentent également ce dispositif.



Le fonctionnement est simple : un QR code présent sur certaines boîtes de médicaments permet aux patients d’accéder directement à la notice numérique depuis leur smartphone ou tablette. En ville, la notice papier reste dans la boîte pour conserver une double option. À l’hôpital, certaines notices papier sont supprimées pour tester une numérisation totale et réduire l’empreinte écologique.

La e-notice apporte une réelle valeur ajoutée par rapport à son équivalent papier. Elle propose des contenus enrichis comme des vidéos explicatives sur le bon usage, des informations de sécurité actualisées et des dossiers thématiques. Surtout, elle est mise à jour mensuellement pour refléter les dernières données disponibles sur chaque médicament, contrairement à la version papier qui reste figée jusqu’à la prochaine impression.



La phase pilote concerne environ 170 médicaments en ville, incluant le paracétamol, les statines, les vaccins et certains traitements courants. À l’hôpital, près de 420 médicaments sont testés, principalement des anticancéreux, des traitements de maladies rares et des thérapies avancées.



L’ANSM évaluera l’adoption et la satisfaction des utilisateurs pendant deux ans avant d’établir un bilan avec les associations de patients, professionnels de santé et industriels. Cette transition numérique vise à faciliter l’accès à une information médicale fiable et actualisée pour tous.



Pour rappel, certaines applications comme Notices médicaments permettent déjà d'avoir accès à toutes les notices de médicaments en France. Le site web officiel de l'ANSM possède également toutes les notices de médicaments commercialisés en France.