Une histoire insolite et parfaitement dans l’air du temps. Un ingénieur développeur a partagé sa création : une IA chargée de répondre à sa petite amie à sa place. Une initiative à la fois déroutante, ridicule et fascinante.

Un développeur crée une IA pour gérer sa relation amoureuse en pilote automatique

La frontière entre vie privée et intelligence artificielle vient de franchir un cap controversé. Arlan R, CEO de Nozomio Labs, a développé un agent IA open source capable de converser avec sa petite amie 24h/24, soulevant des questions éthiques aussi fascinantes qu’inquiétantes sur l’avenir des relations humaines.



Le système repose sur l’API de recherche de Nozomio qui indexe une base de données colossale : 5 000 phrases d’accroche et méthodes de communication spécifiquement orientées vers les interactions romantiques. L’IA ne se contente pas de réponses préfabriquées : elle analyse le contexte conversationnel pour sélectionner les approches les plus pertinentes.

L’intégration Telegram représente le cœur opérationnel du dispositif. L’agent accède directement au compte personnel du développeur pour envoyer, recevoir et programmer des messages de manière autonome. Plus troublant encore, il intègre un système de mémoire émotionnelle qui évalue l’humeur de la partenaire, détectant les variations d’état psychologique et alertant son créateur lorsque “quelque chose ne va pas”. Il se souvient également des dates importantes.



La démonstration publique révèle des capacités déconcertantes : l’IA peut générer spontanément des “menus conversationnels” sur sept jours, planifiant à l’avance les sujets de discussion et les moments d’interaction. C'est à la fois stupéfiant et ridicule.



En rendant son code accessible publiquement, Arlan R souhaite permettre à d’autres de tenter l’expérience. La grande question que beaucoup se posent reste la suivante : sa compagne sait-elle qu’elle échange parfois avec une machine ? Et si ce n’est pas le cas, s’en est-elle rendue compte ?