Google va (encore) changer les résultats de recherche en Europe en 2026

L'étau réglementaire se resserre une nouvelle fois autour des géants de la technologie sur le continent européen. Afin d'échapper à de lourdes sanctions financières liées au Digital Markets Act (DMA), Google s'apprête à déployer une mise à jour significative de son moteur de recherche qui donnera beaucoup plus de visibilité aux services concurrents. Les internautes européens devraient très prochainement observer ces modifications lors de la planification de leurs futurs déplacements.

Fin du favoritisme pour les services maison

Depuis de nombreuses années, la firme de Mountain View a pris l'habitude de placer ses propres outils de comparaison en tête de gondole lors des requêtes commerciales. Cette pratique est aujourd'hui ciblée par la Commission européenne qui accuse l'entreprise d'enfreindre les règles de la concurrence en pénalisant injustement les plateformes spécialisées indépendantes. Pour tenter d'apaiser les régulateurs, une réorganisation majeure de l'affichage est sur le point d'être déployée avec une mise en avant par défaut des comparateurs rivaux directement dans les pages de résultats. Les recherches liées aux hébergements seront les premières concernées par cette transition avant que le nouveau système ne s'étende progressivement aux billets d'avion, aux transports et à la restauration.

Les enjeux financiers liés à cette mise en conformité sont particulièrement élevés puisque les amendes prévues par le DMA peuvent atteindre jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. Cette situation rappelle inévitablement les complexes batailles juridiques auxquelles Apple fait face actuellement en Europe concernant l'ouverture d'iOS et la restructuration de l'App Store.



Par ailleurs, ces modifications structurelles chez Google modifieront concrètement les habitudes d'une immense majorité de possesseurs d'iPhone et d'iPad, étant donné que le service californien demeure l'option de recherche configurée par défaut au sein du navigateur Safari.

Des ajustements qui soulèvent des interrogations

Malgré son obligation de se plier aux exigences européennes, la direction de Google a précédemment exprimé de vives réserves quant à l'impact de ces ajustements sur l'expérience globale. L'an dernier, les responsables de l'entreprise soulignaient que les premières modifications imposées par les textes européens avaient paradoxalement contraint les utilisateurs à naviguer plus longtemps pour trouver des informations pertinentes tout en s'exposant parfois à des tarifs supérieurs. Il faudra maintenant observer comment cette nouvelle interface sera accueillie par les acteurs du marché qui avaient catégoriquement rejeté les précédentes propositions d'Alphabet, les jugeant insuffisantes pour rétablir un véritable équilibre.