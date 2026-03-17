Les agents marketing IA comme Okara.ai : promesse ou illusion ?

Okara.ai est une plateforme d’IA qui propose une approche assez nouvelle : au lieu d’installer des plugins, coder ou configurer des outils, vous collez simplement l’URL de votre site web et des agents IA autonomes analysent puis gèrent certaines tâches du site. Voici l’idée derrière ce type d’outil qui commence à faire du bruit.

Tu colles l’URL de ton site… et une IA gère ton marketing

Et si une IA pouvait gérer tout ton marketing pour moins de 100 dollars par mois ? C’est exactement la promesse des outils dits “AI CMO” (Chief Marketing Officer artificiel), une catégorie en pleine ébullition en ce début 2026.



Le principe est intriguant, tu fournis l’adresse de ton site web, et une flotte d’agents IA prend le relais en autonomie. Au programme, optimisation SEO pour grimper sur Google, amélioration du référencement dans les réponses des IA génératives comme ChatGPT ou Grok, rédaction de contenu, interactions sur Reddit ou X, et détection d’opportunités de croissance. Le tout en continu, sans pause, sans congés. Elon Musk a d'ailleurs une idée similaire.

Okara.ai vient de lancer son AI CMO à la mi-mars 2026 et propose ces fonctionnalités pour 99 dollars par mois dans son plan Max. La cible est clairement identifiée : freelances, startups et PME qui n’ont ni le budget ni les ressources pour embaucher une vraie équipe marketing, dont le coût tourne généralement entre 5 000 et 15 000 euros mensuels.

Soyons honnêtes toutefois, Okara n’est pas le seul. Lindy.ai avait déjà lancé son propre AI CMO fin 2025, avec des agents capables de gérer la recherche, l’analyse, la création de campagnes et même des interactions vocales. Des plateformes comme Relevance AI, Gumloop, Vellum ou Jenova.ai permettent elles aussi de créer des agents marketing autonomes ou d’accéder à des conseils de niveau stratégique. Sans oublier les solutions plus établies comme HubSpot Breeze AI, Jasper ou Copy.ai, qui intègrent depuis un moment déjà des fonctions d’automatisation avancées.



Le marché chauffe vite, et les premiers retours utilisateurs le rappellent à l’ordre : agents trop génériques, boucles infinies, intégrations instables, hallucinations ponctuelles. Ce n’est pas une surprise. Les agents IA multi-tâches autonomes en sont encore à leurs balbutiements, et presque tous les outils du genre ont connu des débuts chaotiques.



Mais la trajectoire est là. Comme le web en 2000 ou le mobile en 2010, ces outils vont progresser rapidement. Dans un à deux ans, un AI CMO fiable pourrait automatiser l’essentiel des tâches marketing récurrentes et libérer les humains pour la stratégie et la créativité. En attendant, mieux vaut les tester en environnement limité, sur un site secondaire, avant de leur confier son activité principale.