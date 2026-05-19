Google I/O 2026 : le grand récap des annonces IA

Google a tenu ce soir son Google I/O 2026, et l’intelligence artificielle a littéralement envahi chaque annonce. De nouveaux modèles Gemini à un agent personnel autonome en passant par une refonte complète de Search, voici tout ce qu’il faut retenir.​​

Google I/O 2026 — Récap complet

Google continue d’accélérer dans la course à l’intelligence artificielle. Voici un récapitulatif complet du Google I/O 2026, qui vient tout juste de se terminer au Shoreline Amphitheatre, à Mountain View.

Gemini 3.5 Flash (dispo maintenant)

Gemini 3.5 Flash combine intelligence de pointe et capacités agentiques. Il surpasse Gemini 3.1 Pro sur les benchmarks de code, d’agents et de multimodal, tout en étant 4x plus rapide que les autres modèles en termes de tokens générés par seconde. Il est déployé dès aujourd’hui dans l’app Gemini, Search et Antigravity 2.0.

Gemini Omni — créer n’importe quoi depuis n’importe quoi

Gemini Omni est un nouveau modèle capable de créer depuis n’importe quelle entrée (image, audio, vidéo, texte) et de produire des vidéos ancrées dans la connaissance du monde réel. Il supporte l’édition vidéo conversationnelle et permet de modifier n’importe quel élément d’une vidéo importée. Google précise qu’il étendra ses sorties bien au-delà de la vidéo à l’avenir.

Gemini Spark — l’agent personnel 24/7

Gemini Spark est un agent IA personnel conçu pour aider les utilisateurs à naviguer dans leur vie numérique. Il sera disponible dès la semaine prochaine pour les abonnés Google AI Ultra aux États-Unis. À noter : une mention dans une bêta a précisé que Spark peut “partager vos infos ou effectuer des achats sans demander”, ce qui a suscité des questions sur la vie privée.

Daily Brief — votre briefing matinal IA

Daily Brief est un récapitulatif personnalisé de votre journée à venir. Il fouille Gmail, Agenda et Tasks la nuit pour prioriser et organiser ce que vous devez faire demain dès le réveil, tout en suggérant les prochaines étapes. Il se déploie aujourd’hui pour les abonnés AI Plus, Pro et Ultra aux États-Unis.

Refonte de l’app Gemini — Neural Expressive

Google a redessiné l’app Gemini avec un nouveau langage de design appelé Neural Expressive, avec des animations fluides, des couleurs vives, des retours haptiques et une nouvelle typographie. Le déploiement a lieu aujourd’hui sur desktop, iOS et Android.

Google Search — la plus grande mise à jour depuis 30 ans

Google combine désormais AI Overviews et AI Mode en une expérience unifiée. Les utilisateurs peuvent passer sans friction entre résultats classiques, réponses IA et conversations de suivi, sans perdre le contexte. De nouveaux agents d’information travailleront en arrière-plan 24h/24 pour surveiller ce qui compte le plus pour vous, disponibles pour les abonnés Pro et Ultra cet été.

Universal Cart — le panier IA universel

Universal Cart utilise Gemini pour trouver des promotions, suivre l’historique des prix, signaler les incompatibilités entre produits et appliquer les avantages de vos cartes de paiement chez plusieurs détaillants. Google a noué des partenariats avec Amazon, Shopify et Walmart autour d’un protocole ouvert appelé Universal Commerce Protocol, destiné à unifier le commerce numérique. Disponible aux États-Unis cet été.

Ask YouTube — chercher dans les vidéos

Une nouvelle fonctionnalité Ask YouTube permet une recherche conversationnelle au sein de la plateforme vidéo. Elle est disponible dès aujourd’hui pour les abonnés YouTube Premium aux États-Unis.

Antigravity 2.0 — le concurrent de Claude Code

Antigravity est l’outil de code de Google, concurrent direct de Codex et Claude Code. La version 2.0 intègre Gemini 3.5 Flash et est 12x plus rapide, avec un système de sous-agents qui codent et testent simultanément. Disponible mondialement pour tous.

Gemini pour la Science

Gemini est désormais utilisé pour simuler des cellules dans l’espoir de découvrir de nouveaux traitements contre des maladies, ainsi que pour des simulations météorologiques et des prévisions climatiques à long terme.

SynthID — détecter le contenu IA

SynthID, l’outil de Google pour identifier le contenu généré par IA, s’étend au menu contextuel d’images dans Chrome et à Google Search. Nvidia et OpenAI ont annoncé adopter le même standard pour tagger leur contenu généré.

Android XR — les lunettes audio Samsung

Le premier keynote a notamment annoncé des lunettes audio Android XR, en partenariat avec Samsung, disponibles cet automne. Les modèles de Warby Parker et Gentle Monster ont également été montrés sans date ni prix communiqués.

Nouveau modèle de tarification Google AI

L’app Gemini passe des limites de prompts quotidiens à un modèle basé sur la “puissance de calcul utilisée”, qui prend en compte la complexité des requêtes. Pour faire simple, une requête de 3/4 mots n'est plus comptabilisée par le système au même niveau qu'une requête avec 4 paragraphes. C'est bien plus équitable pour l'utilisateur.



Les limites se rechargent toutes les cinq heures (contre 24h jusqu'à maintenant) jusqu’à atteindre le plafond hebdomadaire. Google AI Ultra démarre désormais à 100 $/mois, avec des limites d’utilisation 5x supérieures à AI Pro.

Google Pics

Google Pics est un outil entièrement dédié à la retouche photo par intelligence artificielle. Il suffit d’importer une image puis de décrire les modifications souhaitées : grâce à Nano Banana, l’outil applique les changements avec une grande précision et de manière quasi instantanée.

Partenariat Apple × Gemini (confirmé)

Enfin, Google a une nouvelle fois confirmé son partenariat avec Apple : Gemini alimentera une nouvelle version plus personnalisée de Siri, attendue plus tard en 2026.



Malheureusement, comme souvent, les abonnés payants et surtout les utilisateurs basés aux États-Unis sont les premiers à profiter de ces nouveautés. La plupart des fonctionnalités mettront encore plusieurs mois avant d’être disponibles en France.