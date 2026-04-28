Google teste « Ask YouTube » : une recherche IA proche d'une vraie conversation

Google continue d’intégrer l’IA partout, et YouTube n’échappe pas à la règle. La plateforme lance aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité expérimentale baptisée « Ask YouTube », qui transforme la recherche classique en une expérience conversationnelle. Disponible dès maintenant pour les abonnés YouTube Premium aux États-Unis (18 ans et plus), elle sera accessible jusqu’au 8 juin.

Comment ça marche ?

Au lieu de taper des mots-clés et de faire défiler des résultats, vous pouvez poser des questions complexes en langage naturel. L’IA vous renvoie alors une réponse complète mêlant texte synthétisé et vidéos pertinentes, avec la possibilité de poser des questions de suivi pour creuser le sujet. Exemples concrets :

« Planifie un voyage de 3 jours entre San Francisco et Santa Barbara »

« Histoire courte de l'alunissage d'Apollo 11 »

La réponse inclut un résumé, des extraits vidéo avec timestamps, des collections thématiques et des suggestions pour continuer la conversation. Dans certains cas, cela ressemble encore à une recherche classique, mais l’objectif est clairement de rendre la découverte de contenu plus fluide et intelligente.

Disponibilité et activation

Pour l’instant, la fonctionnalité est limitée à :

Desktop (navigateur web)

Utilisateurs YouTube Premium aux États-Unis

Âgés de 18 ans et plus

Recherche en anglais

Pour l’essayer :

Activez l’expérience dans les paramètres YouTube Labs (youtube.com/new) Cliquez sur le nouveau bouton « Ask YouTube » dans la barre de recherche

Les limites (et les risques) de l’IA

Comme souvent avec les outils génératifs, la précision n’est pas parfaite. Des tests ont montré des réponses factuellement inexactes sur certains sujets. YouTube invite les utilisateurs à donner leur feedback via les pouces haut/bas pour améliorer le système. C’est cohérent avec la stratégie plus large de Google : imposer l’IA (Gemini qui propulsera le nouveau Siri) dans Search, YouTube, Maps, etc. Mais sur YouTube, où les utilisateurs sont particulièrement sensibles au « AI-generated slop », le succès dépendra de la capacité à faire gagner du temps tout en proposant du contenu de qualité réelle.



Si cette expérimentation est concluante, elle pourrait devenir un atout majeur pour les abonnés Premium : planifier un voyage, comprendre rapidement un événement historique, trouver des tutoriels ou creuser un sujet technique sans passer des heures à fouiller. Pour l’instant, c’est une beta limitée, mais elle s’inscrit dans une série d’initiatives IA sur la plateforme (Ask sur les vidéos, carrousels AI, etc.).



Les utilisateurs français et européens devront encore patienter avant d’en profiter.

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