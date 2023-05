WhatsApp propose de cacher une conversation par biométrie

Comme annoncé, WhatsApp déploie une nouvelle fonctionnalité de verrouillage qui permet aux utilisateurs de sécuriser certaines conversations dans leur boîte de réception derrière un code d'accès, une empreinte digitale Touch ID ou une authentification du visage Face ID, a annoncé la société mère Meta.

WhatsApp ajoute une option de sécurité

Dans son commniqué, Meta explique que les conversations verrouillées sont supprimées de la liste normale des chats et cachées dans un dossier protégé par un mot de passe. De plus, les aperçus de notification des conversations verrouillées ne montrent ni l'expéditeur, ni le contenu du message, tandis que les médias partagés dans les conversations verrouillées ne sont pas sauvegardés automatiquement dans la photothèque du téléphone, de quoi rassurer les personnes en quête d'une sécurité maximale.

Nous pensons que cette fonctionnalité sera très utile aux personnes qui partagent leur téléphone de temps en temps avec un membre de leur famille, ou dans les moments où quelqu'un d'autre tient votre téléphone au moment précis où une conversation extra-spéciale arrive.

Comment cacher une conversation dans WhatsApp

Pour verrouiller une discussion individuelle ou de groupe, appuyez sur le nom en haut de la conversation pour faire apparaître le menu des paramètres du fil de discussion, où se trouve une nouvelle option "Verrouiller" (pensez à faire la mise à jour depuis l'App Store avant). Si vous changez d'avis plus tard, tirez vers le bas la liste principale des conversations de WhatsApp pour taper sur "chats verrouillés", et vous serez invité à vous authentifier avant de pouvoir ouvrir le dossier des conversations secrètes.



Cette fonctionnalité fait suite à la possibilité d'utiliser la messagerie sur deux iPhone et est disponible dans la dernière version de WhatsApp pour iOS sur l'App Store, et sera étendue à tous les utilisateurs Android dans les jours à venir.



Vous aimeriez la même option dans iMessage ? Peut-être avec iOS 17...

