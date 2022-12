WhatsApp : vous aurez bientôt la possibilité de rechercher un message par une date

Pour le moment, nous n'avons pas d'information sur la disponibilité de cette nouveauté pour tous les utilisateurs, toutefois, on imagine que WhatsApp va prendre quelques semaines ou mois avant de commencer le déploiement de la recherche par date. On peut donc s'attendre à un lancement vers janvier ou février 2023 !

Depuis toujours, WhatsApp propose à ses utilisateurs de rechercher un message dans une conversation par un mot-clé . Pour cela, il suffit de toucher le nom de votre correspondant en haut de l'écran puis d'appuyer sur rechercher. Si cette approche satisfait la majorité des fidèles de WhatsApp, il est vrai que parfois, quand le message est ancien, on peut ne pas se souvenir des mots précis du message. La messagerie instantanée de Meta va apporter une nouvelle option pour vous aider à retrouver plus facilement un message envoyé ou reçu. La recherche de messages par date est déjà disponible pour certains utilisateurs de la bêta de WhatsApp, ce qui laisse présager une arrivée prochaine dans la version publique de l'application.

WhatsApp est probablement l'application de messagerie instantanée qui innove le plus parmi tous les concurrents qu'on peut retrouver. Après avoir déployé une fonctionnalité qui vous donne la possibilité de vous envoyer un message à vous-même , WhatsApp teste en ce moment la recherche de message par date dans une conversation. Cette fonction qui n'est pas nouvelle chez les autres messageries va apporter un confort supplémentaire aux utilisateurs de WhatsApp !

