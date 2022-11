WhatsApp : s'envoyer des messages à soi-même est maintenant possible !

WhatsApp est la messagerie instantanée la plus populaire et la plus innovante ces dernières années. Face à une concurrence toujours plus présente et convaincante pour acquérir de nouveaux utilisateurs, WhatsApp n'a pas d'autres choix que de se renouveler avec parfois... des fonctionnalités inattendues !

S'envoyer un message à soi-même, mais à quoi ça sert ?

Depuis la dernière mise à jour de WhatsApp sur l'App Store et le Play Store de Google, les utilisateurs de la messagerie instantanée peuvent s'envoyer des messages à eux même. Pour cela, il suffit de se rendre sur l'écran d'accueil, d'appuyer sur le bouton "rédiger un message à un nouvel expéditeur" (en haut à droite) et de sélectionner votre contact (vous allez vous voir en tête de liste avec votre prénom et photo de profil).



Dès que vous allez appuyer sur votre contact, une nouvelle conversation s'ouvrira avec le chiffrement de bout en bout afin que vos messages ne soient pas lus par des tiers.

Cette conversation assez spéciale s'ajoute dans la liste habituelle sur votre écran d'accueil, elle se comportera comme n'importe quelle discussion, c'est-à-dire qu'elle descendra si elle ne possède pas le message le plus récent.

À quoi peut servir cette fonctionnalité ?

Déjà existante sur des messageries instantanées concurrentes comme Slack, la possibilité de s'envoyer des messages à soi-même a une réelle utilité.

Outre les moqueries qui pourraient dire que cela est parfait pour les personnes qui n'ont pas un grand cercle d'amis, cette nouveauté permet à n'importe quel utilisateur de s'envoyer des notes à soi-même pour ne rien oublier.



Vous devez acheter plusieurs produits au supermarché après votre travail ? Envoyez-vous votre liste de course directement sur WhatsApp sans avoir besoin d'embêter un proche !

Vous avez une superbe idée pour un projet en cours dans votre entreprise ? Pas besoin d'en parler à un collègue pour ne pas l'oublier, direction votre propre conversation !

Avec la conversation à soi-même, WhatsApp entre directement en concurrence avec l'application Notes préinstallée sur les iPhone et les smartphones sous Android. Bien sûr, il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est un confort supplémentaire pour récupérer une rapide information quand vous parlez avec une autre personne sur WhatsApp, plus besoin de quitter l'application pour switcher vers votre application Notes.



La fonctionnalité qui était en bêta depuis plusieurs semaines est officiellement accessible dès la version 22.23.74 sur iOS et la version 2.22.23.77 du côté d'Android.

Si vous n'apparaissez pas encore dans la liste des contacts auxquels vous pouvez envoyer un nouveau message, c'est qu'il est nécessaire de patienter un peu, le déploiement des conversations à soi-même est en cours. En attendant, vous pouvez toujours revenir à l'ancien monde, celui où vous créiez une note pour vous rappeler de quelque chose d'important.



