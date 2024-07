WhatsApp va ajouter 3 filtres pour mieux distinguer les messages

En quête permanente de nouvelles fonctionnalités pour sa communauté, les équipes de développement de WhatsApp viennent d'avoir une nouvelle idée prometteuse. Afin de mieux s'y retrouver sur l'app, la messagerie instantanée de Meta va bientôt proposer trois filtres. L'un regroupera tous les messages, le second les messages qui n'ont pas encore été lus et le troisième, les conversations de groupe. Fini toutes les conversations qui se mélangent et qui peuvent être difficiles à retrouver, WhatsApp va offrir de la simplicité, pile ce que demande la communauté !

WhatsApp annonce les filtres

WhatsApp a révélé le déploiement imminent de trois nouveaux filtres de chat, nommés "Tous", "Non lus" et "Groupes". Ces fonctionnalités, conçues pour simplifier la gestion des messages, ont commencé à être déployées aujourd'hui et seront disponibles progressivement pour tous les utilisateurs dans les semaines à venir.

Le filtre "Tout" reste le réglage par défaut. Comme son nom l'indique, il permet d'afficher tous les messages, poursuivant ainsi l'approche traditionnelle de WhatsApp. Cette fonction offre une vue d'ensemble, sans modification de la présentation habituelle des messages.

Le nouveau filtre "Non lu" promet d'être particulièrement utile pour ceux qui reçoivent un grand nombre de messages. Il permettra aux utilisateurs de visualiser rapidement toutes les conversations non lues, facilitant ainsi la gestion des messages importants qui pourraient autrement passer inaperçus dans un flux de conversations chargé.

Le filtre "Groupes" est un autre filtre intéressant. Il offre une vue filtrée qui se concentre exclusivement sur les chats de groupe, y compris leurs sous-groupes. Cette fonction est une aubaine pour les utilisateurs qui participent à de nombreux groupes et qui ont besoin d'un moyen plus rapide et plus efficace pour naviguer entre ces conversations.

D'autres filtres à venir

Selon des informations de WABetaInfo (une source reconnue pour ses aperçus fiables des fonctionnalités à venir sur WhatsApp), l'entreprise ne s'arrête pas là. Des filtres supplémentaires, tels que "Contacts" et "Favoris", ainsi que des options de filtres de chat personnalisés, sont actuellement testés dans différentes versions bêta de l'application. Ces développements suggèrent une orientation vers une personnalisation encore plus poussée de l'expérience que peuvent avoir les utilisateurs sur WhatsApp.



Voici ce que déclare WhatsApp dans son billet de blog :

Nous avons créé les filtres dans le but de vous aider à mieux vous organiser, à trouver vos conversations les plus importantes plus rapidement et à naviguer dans vos messages de façon plus efficace. Nous continuerons de développer des fonctionnalités qui vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous.



Avec ces nouveaux filtres, WhatsApp continue de se positionner comme un leader sur le marché des applications de messageries instantanées. En rendant la communication quotidienne plus accessible et organisée, WhatsApp répond aux besoins évolutifs de ses utilisateurs, tout en préparant le terrain pour des fonctionnalités encore plus personnalisées.



